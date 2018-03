16:32 Uhr

Gesundheitszustand von Kardinal Lehmann weiter kritisch Politik

Der Gesundheitszustand von Kardinal Lehmann hat sich deutlich verschlechtert. Im September hatte der frühere Mainzer Bischof einen Schlaganfall erlitten.

Der Gesundheitszustand des früheren Mainzer Bischofs, Kardinal Karl Lehmann, ist nach Angaben des Bistums Mainz weiter kritisch. Die Situation sei unverändert, sagte ein Sprecher am Dienstag. Lehmann hatte im vergangenen September einen Schlaganfall mit Hirnblutung erlitten. Nach einem Krankenhausaufenthalt ist der 81-Jährige dem Bistum zufolge seit Dezember zuhause und wird dort von Ordensschwestern und Pflegekräften versorgt. Sein Zustand hatte sich laut Bischof Peter Kohlgraf zuletzt aber deutlich verschlechtert.

Das Mainzer Bistum geht davon aus, dass der Gesundheitszustand des Kardinals auch bei Gottesdiensten und Fürbitten in den Pfarreien angesprochen wird. Lehmann ist auch nach seinem Rücktritt als Bischof im Jahr 2016 im Bistum weiter sehr beliebt. Bischof Kohlgraf hatte die Gläubigen am Montag zu Gebeten für Lehmann aufgerufen. Im Internet zeigten viele Christen ihre Anteilnahme.

Der gebürtige Sigmaringer war von 1983 bis 2016 Bischof des Bistums Mainz. Das Bistum erstreckt sich auf Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz sowie auf die Exklave Bad Wimpfen in Baden-Württemberg. Von 1987 bis 2008 leitete Lehmann die Deutsche Bischofskonferenz. Im Mai 2016 ging er als Bischof in den Ruhestand, wohnte aber weiter in Mainz. Er gilt als einer der prominentesten deutschen Katholiken. (dpa)

