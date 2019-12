08:25 Uhr

Großbritannien-Wahl 2019: Wann kommen Ergebnis, Prognose, Hochrechnung?

Wann nach der Großbritannien-Wahl 2019 Ergebnis, Hochrechnung und Ergebnis veröffentlicht werden, erfahren Sie hier. Um welche Uhrzeit schließen die Wahllokale?

Das Wahlergebnis in Großbritannien wird in ganz Europa Beachtung finden: Denn der Ausgang der UK-Wahl am 12. Dezember wird Einfluss auf den Brexit haben. Laut Umfragen wird wohl Premierminister Boris Johnson der Gewinner der Neuwahl sein. Mit einer stabilen Mehrheit im Parlament könnte er seinen mit der EU ausgehandelten Brexit-Deal durchsetzen.

Wann ist mit dem Ergebnis der Großbritannien-Wahl 2019 zu rechnen? Um welche Uhrzeit werden vorher die erste Prognose und Hochrechnungen veröffentlicht? In diesem Artikel liefern wir die Antworten.

Großbritannien-Wahl 2019: Uhrzeit für Prognose und Hochrechnung

Insgesamt können bei der Wahl in Großbritannien am Donnerstag, 12. Dezember, 46 Millionen Wähler ihre Stimme abgeben. In dem Land gibt es insgesamt 650 Wahlkreise, in dem jeweils ein Abgeordneter gewählt werden kann - damit besteht das Unterhaus aus 650 Mitgliedern.

Die Wahllokale haben bis um 22 Uhr Ortszeit geöffnet - also bis um 23 Uhr deutscher Zeit. Schon kurz danach wird eine erste Prognose veröffentlicht, die eine Tendenz zeigen wird.

Der erste Wahlkreis wird wohl nach Mitternacht deutscher Zeit das Ergebnis der Auszählung bekanntgeben. Nach und nach werden weitere Wahlkreise ihre Ergebnisse veröffentlichen, die in der Nacht immer genauere Hochrechnungen ermöglichen.

UK-Wahl 2019: Wann kommt das Ergebnis der Wahl in Großbritannien?

Wann das Ergebnis der Großbritannien-Wahl 2019 feststeht, lässt sich nicht mit einer genauen Uhrzeit voraussagen. Mit dem Wahlergebnis wird aber am Freitag, 13. Dezember 2019, am Morgen gerechnet. Zumindest sollten dann so viele Wahlkreise ausgezählt worden sein, dass die Gewinner und Verlierer der UK-Wahl klar sind.

Bei der Wahl im Jahr 2017 hatte es bis 14 Uhr gedauert, bis auch die Ergebnisse des letzten Wahlkreises Kensington vorlagen. Dort wurden die Stimmzettel gleich dreimal ausgezählt, da es knappe Mehrheitsverhältnisse gab. Solche Verzögerungen bei der Veröffentlichung des Wahlergebnisses lassen sich nie ausschließen.

Die Wahl wird aber wohl nicht so knapp ausfallen, dass erst mit dem letzten Wahlkreis der Gewinner feststeht. Zumindest in den Umfragen vor der UK-Wahl 2019 lagen Premierminister Boris Johnson und seine konservative Partei bisher klar vorne. (AZ)

