15.03.2020

Grüne kritisieren Klimabilanz der Bundesregierung als unzureichend

Exklusiv Anton Hofreiter bemängelt die Klimabilanz und sagt: Selbst die selbst bestellten Studien könnten der Bundesregierung nur eine unzureichende Bilanz ausstehen.

Von Stefan Lange

Die Grünen kritisieren die Klimabilanz der Bundesregierung 2019 als Scheitern der bisherigen Energiepolitik. „Selbst bestellte Studien können der Bundesregierung nur eine unzureichende Bilanz ausstellen“, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter unserer Redaktion. Die Klimabilanz, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) am Montag offiziell vorstellen will, offenbare die Defizite der bisherigen Politik der Koalition, kritisierte Hofreiter: „Die selbstgesteckten Klimaziele sind mit dem Wurschteln der Bundesregierung nicht erreichbar“, betonte er.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter fordert mehr erneuerbare Energie

„Wir brauchen dringend mehr erneuerbare Energie“, forderte der Grünen-Fraktionschef. „Der Solardeckel, der den Ausbau von Photovoltaikanlagen beschränkt und Arbeitsplätze gefährdet muss endlich weg“, fügte Hofreiter hinzu. „Der Kohleausstieg muss von der Bundesregierung so durchgezogen werden, wie ihn die Kohlekommission mit einem breiten gesellschaftlichen Konsenses vorgeschlagen hat“, betonte er. Auch müsse die Bundesregierung stärker auf Energiesparen setzen: „Die Bundesregierung muss sich endlich um die Energieverschwendung an Gebäuden, im Verkehr und in der Landwirtschaft kümmern", forderte Hofreiter.

Bundesumweltministerin Schulze will die deutsche Klimabilanz zusammen mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, am Montag in Berlin vorstellen. Im vergangenen Jahr hatte Schulze mit der Klimabilanz 2018 erstmals eine detaillierte Schätzung vorgelegt. Demnach wurden vor zwei Jahren in Deutschland insgesamt 865,6 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt und damit rund 41 Millionen Tonnen oder 4,5 Prozent weniger als im Jahr davor. Schulze nannte als Gründe seinerzeit den zurückgehenden Verbrauch von fossilen Energien und die außergewöhnliche Witterung im Jahr 2018. Im Vergleich zu 1990 hätte Deutschland seine Emissionen damit um 30,8 Prozent gesenkt. Bis 2030 müssen die Emissionen nach Beschlusslage der Bundesregierung um mindestens 55 Prozent gesenkt werden.

