Hausärzte sollen verstärkt über Organspenden informieren

Nach Ansicht der DSO liegt der Rückgang nicht unbedingt an einer abnehmenden Spendebereitschaft der Bevölkerung. Nach einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung haben derzeit 36 Prozent der Deutschen einen Organspendeausweis. Die Experten sehen aber strukturelle und organisatorische Schwachstellen in Kliniken. So gab es in den vergangenen Jahren von dort weniger Meldungen von möglichen Organspendern. Eine Organspende kann aber auch durch unklare Formulierungen in Patientenverfügungen verhindert werden.