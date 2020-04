vor 40 Min.

Hier sehen Sie Angela Merkels Pressekonferenz live im Stream

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Montag ein Videostatement abgeben.

Heute Nachmittag wird Angela Merkel eine Pressekonferenz abhalten. Dabei geht es um die Maßnahmen der Regierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Hier verfolgen Sie die PK.

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Montagnachmittag zu den Maßnahmen, die die Regierung zur Verlangsamung des Coronavirus ergriffen hat, ein Statement abgeben und eine Pressekonferenz abhalten. Das gab die Bundesregierung am Vormittag bekannt.

Was Angela Merkel verkünden wird, ist noch nicht bekannt. Am Freitag hatte Merkel gesagt, dass die Zahl der Covid-19-Infizierten nach Angaben des Robert Koch-Instituts langsamer wachse.

"Aber es ist definitiv viel zu früh, um darin einen sicheren Trend zu erkennen, und erst recht ist es viel zu früh, um deswegen auch nur an irgendeiner Stelle die strengen Regeln, die wir uns gegeben haben, schon wieder zu lockern", so Merkel am vergangenen Freitag.

Die Pressekonferenz findet um 16.15 im Foyer des Bundeskanzleramtes statt und wird auf der Homepage der Bundesregierung live übertragen. Auch bei uns sehen sie die Pressekonferenz im Live-Stream:

Statement und Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Coronavirus Statement und Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zu den Maßnahmen der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Gepostet von Bundesregierung am Montag, 6. April 2020

