In Hamburg siegt die Vernunft

Die SPD hat die Bürgerschaftswahl in Hamburg klar gewonnen - dank einer wohltuend sachlichen Herangehensweise.

Eine Wahl in Hamburg ist keine kleine Bundestagswahl, aus deren Ergebnis sich auf die Stimmung im ganzen Land schließen ließe. Eines aber zeigen die Werte vom Sonntag dann doch: Gutes Regieren zahlt sich aus. Wie sein Vorgänger Olaf Scholz folgt auch Bürgermeister Peter Tschentscher nicht der reinen sozialdemokratischen Lehre – er ist ein Mann der pragmatischen Lösungen. Wohnen, Bildung, Nahverkehr: Entscheidend ist nicht, was die Theoretiker im Willy-Brandt-Haus für richtig halten, sondern was seiner Stadt nutzt.

Hamburger SPD mit einem bemerkenswert gutem Ergebnis

Diese wohltuend sachliche Herangehensweise hat der Hamburger SPD ein bemerkenswert gutes Ergebnis beschert und gleichzeitig die AfD auf ein bemerkenswert niedriges Maß zurechtgestutzt. Gut zu regieren ist im wohlhabenden Hamburg zwar deutlich leichter als in Bremen, in Sachsen-Anhalt oder dem Saarland – die verheerenden Umfragewerte der Koalitionsparteien im Bund aber haben auch damit zu tun, dass sie vor allem mit sich selbst beschäftigt sind und quasi nebenbei noch regieren.

Für die Grünen wiederum, die Partei mit den stärksten Zugewinnen, wachsen die Bäume auch mit ihren neuen Rekordwerten nicht in den Himmel. Ja, sie haben eine fußlahme CDU als zweitstärkste Kraft abgelöst – Anfang des Jahres aber lagen sie noch gleichauf mit der SPD, das Amt der Bürgermeisterin fest im Blick. Nun klafft zwischen beiden Parteien wieder eine Lücke von mehr als zehn Prozentpunkten – für alle, die schon von einem grünen Kanzler träumen, eine ernüchternde Erkenntnis.

