In der Krise als Politiker Geld an Masken verdienen? Das geht nicht

Hallo Herr Schmitz,

Ihre Aufzählung von Parlametariern - Freiberufler/Selbstständige (die einkommenstechnisch den Durchschnit abgehängst haben) und als Alternative dazu Beamte - lässt tief blicken. Übrigens, vermutlich sind Sie da ganz weit weg, gibt es eine Vielzahl von Menschen, die in abhängiger Beschäftigung zu guten Gehältern, orddentlichen Löhnen arbeiten ebenso wie Mindestlöhner, Minijobber und Aufstocker. In der von Ihnen formulierten Denke brauchen die wohl keine parlamentarische Vertretung - was ja in vielerlei Hinsicht der Realität entspricht.

Weniger Überheblichkeit wäre gerade in dieser systematischen schwarzen Selbstbereicherungsangelegenheit durchaus angemessen!

Antworten Melden Permalink