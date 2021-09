CSU-Chef Markus Söder: „Ich bin sicher, dass eine Trendwende möglich ist“

Plus Parteichef Markus Söder warnt vor einem Linksrutsch und hält die Trendwende für die Union für möglich. Er sagt auch, warum es beim bayerischen Klimagesetz gerade knirscht und was er von Genderstrafzetteln hält.

Herr Söder, es schaut momentan nicht gut aus für die Union. Auch nach dem Wochenende mit CSU-Parteitag und Triell ist keine Trendwende in Sicht. Wie konnte es so weit kommen?