Interview

03:00 Uhr

Eine Augsburgerin will Berlins erste Regierende Bürgermeisterin werden

Plus Wird Berlin mit ihr zur autofreien Öko-Metropole? Die gebürtige Augsburgerin Bettina Jarasch hat gute Chancen, Regierende Bürgermeisterin werden – als erste Grüne und als erste Frau in diesem Amt.

Frau Jarasch, auf Bundesebene sind die Grünen wieder hinter die Union zurückgefallen, in Berlin liegen Sie noch vorne. Was haben Sie, was Annalena Baerbock nicht hat?

