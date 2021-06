Jubiläum

19:07 Uhr

Hundert Jahre Kommunistische Partei China: Ein Besuch in der Partei-Kaderschmiede

An der „Wiege der Revolution“: In Jinggangshan werden ausgewählte Parteikader auf ihre weitere politische Laufbahn vorbereitet. Ein Revolutionsmuseum gibt es auch, und der „rote Tourismus“ erfreut sich in China zunehmend großer Beliebtheit. Besucher tragen gerne Uniform.

Plus Vor hundert Jahren wurde die Kommunistische Partei Chinas gegründet. Ihr Einfluss ist enorm. Ein Besuch in ihrer Partei-Führungsakademie, in der jede kritische Frage abperlt.

Von Fabian Kretschmer

Nur die loyalsten unter Chinas Parteikadern dürfen zur „Wiege der Revolution“ reisen, um sich dort in der Lehre von Generalsekretär Xi Jinping unterrichten zu lassen. Xi Jinping ist der zweifellos mächtigste chinesische Führer seit dem 1976 gestorbenen Mao Tse-tung, der 1921 Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas war und später die Volksrepublik China ausrief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen