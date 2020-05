Keine Steuererhöhungen? Merkels Versprechen ist unglaubwürdig

Steuererhöhungen werden wohl unvermeidbar sein. Der Spielraum wird sonst furchtbar eng.

Also, wo gibts was zu holen?

Vermögenssteuer - nein, nein, nein; da wandern solnst die Ultrareichen in die Schweiz oder sonstige Steueroasen ab

Finanztransaktionssteuer - oh nein, ist ja nur europäisch möglich

höherer Spitzensteuersatz - bringt ja angeblich nichts

Bleiben in altbewährter Manier nur 2 Dinge:

Verbrauchssteuern - also Tabak- und Alkoholsteuer rauf

Mehrwertsteuer - die zahlen ja alle Privatpersonen auf alle Güter des Bedarfes. Ist der einfachste Weg, da stehen keine Lobbyisten im Weg. Da kommt wie immer der Normalverbraucher auf, ohne das Reiche, Superreiche und/oder Spitzenverdiener angemessen herangezogen werden.

So wird's sein!



