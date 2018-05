vor 25 Min.

Kinder malen Zeitungsbilder: Capito braucht Dich! Politik

Mamas, Papas, Omas und Opas aufgepasst: Unsere Kinderseite "Capito" wird zehn Jahre alt. Zu diesem Anlass erobern unsere kleinen Leser einen Tag lang die ganze Zeitung. Alle Infos zur Bewerbung gibt's hier.

Von Lea Thies

Geburtstagskinder dürfen sich etwas wünschen und bekommen Geschenke. Das gilt auch bei einem Kinderseiten-Geburtstag. Capito wird zehn Jahre alt. Weil wir uns so sehr über unseren Geburtstag freuen, möchten wir unseren jungen und alten Lesern etwas schenken. Also haben wir uns eine tolle Aktion ausgedacht – und wir wünschen uns, dass uns Kinder dabei helfen. Capito braucht dich!

Das haben wir vor: Capito erobert einen Tag lang die ganze Zeitung. Und zwar dürfen Kinder die Samstagsausgabe vom 2. Juni gestalten. Statt Fotos erscheinen an diesem Tag im überregionalen Teil unserer Zeitung ausschließlich von Jungen und Mädchen gemalte Bilder. US-Präsident Donald Trump, Fußballer aus der Bundesliga, das Titelbild – das alles und noch viel mehr wird erst mit Buntstiften, Wachsmalern und Tusche gemalt und dann hunderttausendfach gedruckt.

Für diese Aktion suchen wir Kinder zwischen sechs und 15 Jahren, die gerne und gut malen und uns am Freitag, 1. Juni, von 14 bis 17 Uhr zusammen mit ihren Eltern im Verlagsgebäude in Augsburg besuchen. Dort richten wir dann extra im großen Konferenzsaal eine Kinderbildredaktion ein.

Bewirb dich ganz einfach online bis zum 16. Mai

So kannst du dich bewerben: Male ein Bild zu einem Thema aus der Zeitung, das dich besonders interessiert. Lass es einscannen oder abfotografieren und schicke es dann bis Mittwoch, 16. Mai, per E-Mail an die Adresse capito@augsburger-allgemeine.de, Betreff: Capito-Geburtstag. Gib bitte deine Telefonnummer an, damit wir dich schnell erreichen können. Und nenn’ uns bitte auch dein Alter – das hilft der Jury etwas bei der Auswahl der Zeitungsmaler. Wir freuen uns schon sehr auf dein Bewerbungsbild.

