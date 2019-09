Koalition einigt sich auf Klimaschutzpaket: Was ist konkret geplant?

Und wann kommt die Steuer aufs Ausatmen?



Die von den Medien aufgebauschte Klima-Erhitzungshysterie erreicht die Vernunft der Menschen nicht mehr. Da maßen sich ein paar verblendete Ideologen an, sie könnten etwas retten, das man nicht retten kann. Das Klima gibt es seit die Erde ein Klima hat, so seit 4 Milliarden Jahren, man kann es nicht retten und auch nicht zerstören, es ist halt da. Jedem Geologen und Klimatologen sind die Fakten bekannt, auch die Schwankungen, seit jeher ohne den Menschen. Jeder, der einen Verstand hat kann das in wenigen Stunden lernen, auch ohne Studium. Zudem leben wir in einer Eiszeit, seit 10.000 Jahren in der aktuellen Zwischenwarmzeit und seit rund 200 Jahren in der Re-Erwärmung nach dem letzten Eisvorstoß, der sog. "Kleinen Eiszeit". Daß gerade die, die noch am Lernen sind, offenbar schlauer sind als altgediente Forscher führt einen zur alten Frage, was war zuerst da, das Ei oder die Henne. Leider haben wir hier einen Bildungsnotstand, der beim Lehrpersonal schon so ausgeprägt ist, daß man weinen möchte. Erhitzt werden nur die Gemüter, aber nicht die Nervenzellen beim Denken, das hat ja ausgesetzt. Der Politik geht es um eine neue Gelddruckmaschine, die Ideologen möchten die DDR wiederhaben, andere schwenzen lieber die Schule, wo hier Bildung doch so Not täte. Wo waren die eigentlich in den 6 Wochen Sommerferien, da hätte man doch Tag und Nacht aktiv sein können, oder? Aber ein Spurengas (CO2) zu besteuern, das nichts mit einer Klimaerwärmung (geschweige denn Erhitzung), schon gar nicht einer menschengemachten zu tun hat, ist schon der Gipfel der Verblödung. Als Nächstes wird dann das Ausatmen besteuert. Da hätte ich einen Vorschlag. Da das CO2 aus der Atemluft etwa die Hälfte des gesamten Verkehrs der BRD im Jahr ausmacht, könnte alle rot-grünen Spinner (ca. 30%) von Ostern bis Weihnachten einfach mal die Luft anhalten. Dann wären Ihre dämlichen Einsparungen sofort erfüllt und ich müsste mir den Quatsch nicht länger anhören.



Michael Audibert, Geologe



