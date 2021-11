2G oder 3G? Die Tücken der G-Regeln

Der Ärztepräsident fordert schärfere Vorschriften im Kampf gegen Corona – zum Beispiel 2G in Restaurants und Museen. Praktikabel sind sie kaum.

Man kann es auch übertreiben. Auf den ersten Blick klingt der Vorschlag von Ärztepräsident Klaus Reinhardt zwar durchaus plausibel: Wenn nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants oder Museen dürfen, mindert das das Infektionsrisiko. Tatsächlich jedoch schafft eine solche Regelung mehr Probleme, als sie löst. Für alle Beschäftigten soll bei Reinhardt ja die 3G-Variante gelten – als Aufsicht im Museum oder als Kellnerin dürften also auch Getestete arbeiten, was eine saubere Trennung zwischen Geimpften und Ungeimpften praktisch unmöglich macht.

Auch wenn die 2G-Verfechter gerade großen Zulauf haben: In dem Moment, in dem der Staat Ungeimpfte mit einem Quasi-Lockdown vom öffentlichen Leben ausschließt, rüttelt er an den Grundfesten unserer freiheitlichen Ordnung. Es macht einen Unterschied, ob ein Gastronom für sich entscheidet, nur noch Geimpfte und Genesene in sein Lokal zu lassen, oder ob eine Bundes- oder Landesregierung das anordnet. Das erste fällt unter die Vertragsfreiheit des Unternehmers, eine pauschale Einschränkung der Rechte von Ungeimpften dagegen riecht bedenklich nach Verfassungsbruch.

