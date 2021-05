Die Linkspartei ist nicht regierungsfähig

Ihre Heimat ist die Opposition: Warum Sozialdemokraten und Grüne nach der Bundestagswahl nicht mit der Linken koalieren sollten.

Keine Kompromisse, keine Verantwortung, kein Druck: Die Linke hat es sich im Bundestag in der Opposition bequem gemacht - und will daran offenbar auch nichts ändern. Eine Partei, die Auslandseinsätze der Bundeswehr strikt ablehnt, die die Nato für überflüssig hält und den Verfassungsschutz am liebsten gleich mit abschaffen würde, kann keine Grüne und kein Sozialdemokrat ernsthaft als Koalitionspartner in Betracht ziehen. Insofern sind alle Spekulationen über eine rot-rot-grüne oder grün-rot-rote Allianz nach der Wahl nur unverbindliche Farbenspiele. Mit der Linkspartei ist in ihrem gegenwärtigen Zustand kein Staat zu machen.

Janine Wissler ist die neue starke Frau der Linken

Die Entscheidung, mit Dietmar Bartsch und Janine Wissler als Spitzenkandidaten in die Wahl zu ziehen, spiegelt diese Zerrissenheit eindrucksvoll wider. Hier der etwas spröde, aber pragmatische Bartsch, der auch bei der SPD ein politisches Zuhause hätte finden können - dort die stramme Linke aus Hessen, die lange Zeit einer trotzkistischen Sektierergruppe angehört hat und eine grundsätzlich andere Gesellschaft will, wie sie selbst sagt. Sie ist die neue starke Frau der Linken – und in der Opposition am besten aufgehoben.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.