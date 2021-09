Entscheidung des Papstes zum Hamburger Erzbischof macht fassungslos

Plus Die Begründung, mit der Papst Franziskus den Hamburger Erzbischof Stefan Heße trotz dessen Umgangs mit Missbrauchsfällen im Amt belässt, ist verheerend und für Betroffene ein Schlag ins Gesicht.

Die fassungslos machende Begründung, mit der Papst Franziskus den Hamburger Erzbischof Stefan Heße im Amt belässt, entwertet die – auch aufrichtigen – Bemühungen innerhalb der katholischen Kirche, den Jahrhundertskandal des Kindesmissbrauchs in den eigenen Reihen aufzuklären und aufzuarbeiten. Vor allem: ihm angemessene Konsequenzen folgen zu lassen und wirklich Verantwortung zu übernehmen. Fassungslos macht die Begründung, weil in ihr mit keinem Wort die Betroffenen vorkommen. Weil sie das Sprechen des Papstes von „Null Toleranz!“ und von der Bereitschaft, spürbar für das Versagen und Vertuschen, für die verübten Verbrechen einstehen zu wollen, ad absurdum führt.