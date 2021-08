Mit den Pool-Tests wurde zu lange getrödelt

Die Proben werden gemeinsam in der Klassen genommen und alle Stäbchen in ein Gefäß gegeben, das per Kurier ins Labor gebracht wird. Sollte ein Pool positiv sein, wird die Schule darüber informiert und die Kinder müssen am nächsten Tag daheim bleiben und noch einmal eine Probe abgeben. Das Gesundheitsamt entscheidet dann in jedem Fall einzeln, ob Kind aus dem positiven Pool mit negativem PCR-Test wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen oder in Quarantäne müssen.