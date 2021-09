Strom, Gas und Sprit sind zu teuer

Die Preise für Strom, Gas und Sprit steigen und steigen. Das erhöht den Druck auf die Politik.

Nirgendwo ist die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit so tief wie in der Energiepolitik. Um das Klima zu schützen, wollen im Prinzip alle Parteien Öl und Gas verteuern – auf der anderen Seite aber haben die Preise bereits jetzt ein derart hohes Niveau erreicht, dass sich weitere staatlich verordnete Erhöhungen eigentlich von selbst verbieten. Deutschland hat nicht nur die höchsten Strompreise in Europa, sondern im kommenden Jahr womöglich auch die höchsten Spritpreise. Dann steigt die CO2-Abgabe nämlich kräftig an.

Die Akzeptanz der Energiewende aber steht und fällt mit ihrer Bezahlbarkeit. Noch immer fahren zwei von drei Erwerbstätigen mit dem Auto zur Arbeit – viele von ihnen notgedrungen, weil auf ihrer Strecke kein Bus fährt oder weil es mit dem Rad schlichtweg zu weit wäre. Gleichzeitig verteuern die hohen Gas- und Strompreise auch das ohnehin schon teure Wohnen noch zusätzlich. Um diese Preisspirale zu durchbrechen, muss die Politik die Verbraucher an anderer Stelle entlasten – zum Beispiel durch eine höhere Pendlerpauschale oder eine reduzierte Stromsteuer.

