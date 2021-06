Bei den Krawallen in der Augsburger Maxstraße wurden Polizisten massiv beleidigt. Wer solche Slogans ruft, offenbart ein fragwürdiges Menschenbild.

Darf man die Polizei und ihre Arbeit nicht hinterfragen, ist sie sozusagen unantastbar, weil Polizistinnen und Polizisten so gut wie sicher jeden Tag ihre Knochen hinhalten, um uns sicher zu halten?

Natürlich nicht: Gerade da der Staat das Gewaltmonopol hat, müssen wir Polizeiarbeit ständig diskutieren, debattieren, hinterfragen, gerne kontrovers. Das gilt natürlich auch für die bestürzenden Szenen vom Wochenende, als die Polizei die Augsburger Innenstadt räumen musste, nachdem die Party-Lage rund um die Maxstraße eskalierte.

Die Polizei musste nach Ausschreitungen die Maxstraße in Augsburg räumen

War die Polizei ausreichend vorbereitet? Verfolgte sie bei ihrem Einsatz die richtige Strategie? Hat sie mit der offenbar ziemlich diffusen Krawallszene in einer Form kommuniziert, die stets auf Deeskalation abzielte?

Eins aber kann man nicht diskutieren – nämlich wie wir über Polizisten sprechen. Wer ihnen entgegenruft: „All Cops Are Bastards“ – alle Polizisten sind Bastarde – muss sich fragen lassen: Was für ein Menschenbild offenbart, wer solche Slogans ruft, ganz gleich ob bewusst oder nur nachgeplappert? Denn Polizisten sind Menschen – auch wenn sie Uniform tragen.

