So ist das Leben der ukrainischen Soldatinnen im Donbass-Krieg

Plus Im Osten der Ukraine kommt es seit 2014 zu Kriegsgefechten. Warum sich eine junge Lehrerin freiwillig zum Armee-Dienst meldete und eine von tausenden Soldatinnen wurde.

Der Herbst besitzt in diesen Abendstunden eine eigentümliche Schönheit. Dicker Nebel über den Wiesen, die sich kilometerweit strecken. Eine graue, wabernde Masse, die meterhoch über die Felder fließt. Darüber die Sterne. Das Licht des Vollmonds zeichnet die Umrisse von kahlen Bäumen und Gestrüpp als schwarze, unwirkliche Konturen.