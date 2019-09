vor 34 Min.

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Termin, Parteien, Kandidaten, Wahl-O-Mat

Die Landtagswahl 2019 in Thüringen steht Ende Oktober an. Termin, Parteien, Kandidaten, Wahl-O-Mat - wir liefern die Infos zur Thüringen-Wahl.

Die Landtagswahl 2019 in Thüringen finde Ende Oktober statt. Wann ist der Termin? Wer sind die Kandidaten der Parteien? Und wann ist der Wahl-O-Mat online? Die Antworten.

Mit der Landtagswahl in Thüringen 2019 steht in diesem Herbst die nächste Wahl in Ostdeutschland an. Und ähnlich wie in Brandenburg und Sachsen wird es wohl wieder ungemütlich für die Volksparteien.

In einer Umfrage von Infratest dimap am 16. September lag die Linke mit 28 Prozent vorne, gefolgt von der AfD mit rund 25 Prozent. Dann folgt erst die CDU mit 22 Prozent. Die SPD kommt sogar nur auf 7 Prozent.

Welche Parteien sind bei der Wahl in Thüringen überhaupt dabei? Wer sind die Spitzenkandidaten? In diesem Artikel liefern wir die Infos - auch zu Termin und Wahl-O-Mat.

Termin der Landtagswahl 2019 in Thüringen: Datum der Wahl

Die Landtagswahl findet am Sonntag, 27. Oktober 2019, statt. Die Wahllokale haben an dem Tag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Kurz danach werden übrigens schon Prognosen und eine erste Hochrechnung erwartet.

Wahl 2019 in Thüringen: Parteien im Überblick

Einige Parteien stehen bei der Landtagswahl in Thüringen besonders im Blickpunkt. Wie stark wird die AfD? Wird die Linke wieder stärkste Kraft? Wie sehr verlieren die Volksparteien CDU und SPD? Aber das sind längst nicht alle Parteien, die auf dem Wahlzettel stehen. Insgesamt sind das nämlich 18.

Hier geben wir eine Übersicht über die Parteien und das in der Reihenfolge, in der sie auch auf dem Stimmzettel stehen werden:

1. CDU

2. Die Linke

3. SPD

4. AfD

5. Grüne

6. NPD

7. FDP

8. Die Piraten

9. Die Partei

10. KPD

11. Aktion Partei für Tierschutz

12. Bündnis Grundeinkommen

13. Die Direkte

14. Die blaue Partei Thüringen

15. Graue Panther

16. MLPD

17. ÖDP

18. Partei für Gesundheitsforschung

Landtagswahl Thüringen: Kandidaten der Parteien - das sind die Spitzenkandidaten

Auf welche Spitzenkandidaten setzen die großen Parteien? Die Linke zieht natürlich mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in den Wahlkampf. Die AfD setzt auf Björn Höcke.

Hier die Kandidaten der Parteien bei der Landtagswahl in Thüringen:

CDU: Mike Mohring

Mike Mohring Linke: Bodo Ramelow

Bodo Ramelow SPD : Wolfgang Tiefensee

: Wolfgang Tiefensee AfD : Björn Höcke

: Björn Höcke Grüne : Anja Siegesmund, Dirk Adams

: Anja Siegesmund, Dirk Adams FDP: Thomas Kemmerich

Wann kommt der Wahl-O-Mat zur Thüringen-Wahl 2019?

Zur Landtagswahl in Thüringen wird ein Wahl-O-Mat angeboten. Interessierte können damit ihre Positionen mit denen der Parteien abgleichen, indem sie ihre Zustimmung zu bestimmten Themen angeben.

Der Wahl-O-Mat soll am 25. September um 13.30 Uhr online gehen. Sie finden ihn dann auch an dieser Stelle bei uns. (AZ)

