22.01.2021

Live im Interview: Stellen Sie Ihre Fragen an Annalena Baerbock

Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende B 90/Die Grünen, stellt sich am Montag den Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern.

"Reden wir über das Leben nach Corona": Am Montag stellt sich Grünen-Chefin Annalena Baerbock bei "Augsburger Allgemeine Live" den Fragen von Gregor Peter Schmitz und unseren Lesern.

Noch ist unklar, wer Spitzenkandidatin oder -kandidat der Grünen bei der Bundestagswahl im kommenden Herbst wird. Robert Habeck oder doch Annalena Baerbock? Dieses Thema, das Leben nach Corona und vieles mehr diskutiert Chefredakteur Gregor Peter Schmitz am Montag mit der Frau, die die nächste Bundeskanzlerin werden könnte: Annalena Baerbock, Vorsitzende der Grünen.

Grünen-Chefin Annalena Baerbock am 25. Januar bei "Augsburger Allgemeine Live"

Unser beliebtes Format "Augsburger Allgemeine Live", zu dem sogar schon Kanzlerin Angela Merkel als Gast kam, muss zwar derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Montag, 25. Januar, stellt sich Annalena Baerbock Ihren und unseren Fragen. Die Live-Übertragung finden Sie am Montag ab 19 Uhr auf augsburger-allgemeine.de/baerbocklive oder als Facebook-Live-Übertragung hier.

Ihre Fragen an die Bundesvorsitzende der Grünen können Sie uns per Mail an live@augsburger-allgemeine.de zukommen lassen.



Bild: AZ



