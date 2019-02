17:38 Uhr

Mitglied der Sauerland-Gruppe: In die Türkei abgeschoben Politik

Ein verurteiltes Mitglied der Sauerland-Terrorzelle ist nach Verbüßung einer elfjährigen Freiheitsstrafe in die Türkei abgeschoben worden. Er wurde am Dienstag den türkischen Behörden übergeben, sagte ein Sprecher des hessischen Innenministeriums. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk darüber berichtet.

Der 40-Jährige war 2007 festgenommen worden und Teil der Terrorzelle, die Anschläge auf Diskotheken, Flughäfen und US-Einrichtungen in Deutschland vorbereitete. Dazu wollten die Islamisten in einer Ferienwohnung im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) Sprengstoff und Bomben herstellen.

Seine Freiheitsstrafe, zu der ihn das Oberlandesgericht Düsseldorf verurteilt hatte, hatte der Mann schon im Oktober 2018 vollständig verbüßt. Bereits vor diesem Termin betrieben die USA wegen eigener Ermittlungen ein Auslieferungsverfahren. Das Oberlandesgericht Frankfurt lehnte eine Auslieferung an die USA aber ab.

Der Mann war bereits aufgrund einer Ausweisungsverfügung aus dem Jahr 2011 ausreisepflichtig. Nachdem das türkische Generalkonsulat in Frankfurt ihm nun ein Passersatzdokument ausstellte, stand der Abschiebung in die Türkei nichts mehr im Weg. (dpa)

