vor 35 Min.

"Nicht akzeptabel": CDU-Abgeordneter Fischer kritisiert Grundrenten-Kompromiss

Exklusiv CDU-Fraktionsvorstand Axel E. Fischer äußert Unmit über den getroffenen Kompromiss zur Grundrente. Die Bedürftigkeitsprüfung bleibe weit hinter den Forderungen zurück.

In der Unionsfraktion wird Unmut über den Koalitionskompromiss bei der Grundrente laut. Der CDU-Abgeordnete Axel E. Fischer und Mitglied des Unionsfraktionsvorstands kritisierte das Ergebnis als nicht zustimmungsfähig: „Der Kompromiss zur Grundrente erfüllt nicht den Geist des Koalitionsvertrags“, sagte Fischer unserer Redaktion. „Die Bedürftigkeitsprüfung bleibt weit hinter den Forderungen zurück“, betonte Fischer. „Dieser Kompromiss ist für mich nicht akzeptabel“, kündigte Fischer Widerstand in der Unionsfraktion an. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen