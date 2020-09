18.09.2020

Olaf Scholz im Livetalk: Stellen Sie dem Kanzlerkandidaten Ihre Frage

Bei "Augsburger Allgemeine Live" beantwortet der SPD-Kanzlerkandidat die Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Und auch Sie können mitdiskutieren.

Schafft Deutschland es wirklich mit "Wumms" aus der Corona-Krise? Warum konnte der Wirecard-Skandal so lange unentdeckt bleiben? Und wie groß sind die SPD-Chancen auf die Kanzlerschaft? Über all diese Fragen wollen wir mit Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprechen. Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, wird den Politiker bei der nächsten Ausgabe von "Augsburger Allgemeine Live" befragen - und Sie können mitdiskutieren.

"Augsburger Allgemeine Live" am 21. September um 19 Uhr

Echte Live-Veranstaltungen sind in Zeiten von Corona natürlich nicht ganz so einfach durchzuführen. Unser beliebtes Format, bei dem sogar schon Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gast war, muss deshalb als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Montag, 21. September, um 19 Uhr wird sich Olaf Scholz unseren Fragen stellen - aber natürlich auch Ihren.

Die Augsburger Allgemeine holt mit ihrem Format "Augsburger Allgemeine LIVE" Menschen in die Region, die etwas zu erzählen haben.

Sie können ganz leicht dabei sein, wir übertragen den Stream auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen sowie in diesem Artikel.



Natürlich können Sie vor und während der Sendung Ihre Fragen auch direkt platzieren. Mailen Sie dafür einfach an live@augsburger-allgemeine.de. (AZ)

