Porträt

vor 18 Min.

Ulrike Scharf ist eine CSU-Frau, die nicht aufgibt

Plus Ulrike Scharf musste als Abgeordnete und Ministerin Rückschläge hinnehmen und Widerstände überwinden. Jetzt streitet sie für die Frauen in ihrer Partei.

Von Bernhard Junginger

So ein Einstieg in die Politik ist nicht jedem gegönnt. Ulrike Scharf, Landesvorsitzende der Frauen-Union, hat als junge Frau ganz oben angefangen in der CSU. 1994 war das, im ersten Landtagswahlkampf von Edmund Stoiber. Sein Wahlkampfbus wurde vom Reiseunternehmen ihrer Eltern gestellt und Scharf hatte, damals erst 26 Jahre alt, die organisatorische Begleitung übernommen. „Da habe ich Lunte gerochen“, sagt sie. Im Jahr darauf trat sie in die CSU ein – und musste dann als Frau in einer von Männern dominierten Partei doch wieder ganz unten anfangen.

