20:44 Uhr

Prognose: Rechte werden stärkste Partei in Frankreich

Die Ergebnisse der Europawahl bieten nach den ersten Hochrechnungen Überraschungen. In Frankreich und Ungarn siegen die Rechten, in Österreich Sebastian Kurz.

Die rechtspopulistischen Parteien legen in der Europawahl am Sonntag deutlich zu. So kommen die bisher in drei Fraktionen organisierten nationalistischen und EU-kritischen Parteien in ersten Prognosen auf insgesamt 177 der 751 Sitze im Europaparlament. Das sind 23 mehr als im bisherigen Parlament.

Allerdings bleiben einige der Parteien hinter ihren Erwartungen. So kommt die Alternative für Deutschland laut Prognosen auf 10,6 bis 10,8 Prozent und elf Sitze. Das sind zwar drei Sitze mehr als 2014, als die AfD auf 7,1 Prozent kam. Sie bleibt aber hinter dem Wert von 12,6 Prozent aus der Bundestagswahl 2017.

Österreich

In Österreich gab es einen großen Sieger der Europawahl: Die ÖVP mit Spitzenkandidat Sebastian Kurz legt um 7,5 Prozent im Vergleich zu 2014 auf 34,5 Prozent zu. Zweitstärkste Kraft werden die Sozialdemokraten mit 23,5 Prozent - noch vor der FPÖ mit 17,5 Prozent. Vor Bekanntwerden des Strache-Skandals lagen die Rechten in Umfragen bei bis zu 24 Prozent.

Ausnahmefall: In Österreich legt die konservative ÖVP von Kanzler Sebastian Kurz deutlich zu, anders als viele andere Volksparteien in Europa. Bild: Georg Hochmuth/APA,dpa

Frankreich

Die rechtspopulistische Nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen hat bei der Europawahl in Frankreich laut Prognosen mehr Stimmen geholt als die Partei von Präsident Emmanuel Macron. Le Pens Partei ist mit 23,2 Prozent stärkste Kraft. Macrons La République en Marche kommt demnach auf 21,9 Prozent. Die Grünen erhalten 12,8 Prozent. Aber Le Pen kam demnach nicht über ihr Ergebnis von 2014 hinaus - damals erhielt ihre Partei 24,9 Prozent.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron muss mit seiner Partei La Republique En Marche eine Niederlage hinnehmen. Bild: Ludovic Marin/POOL AFP,dpa

Ungarn

Währenddessen liegt die Fidesz-Partei von Viktor Orban in Ungarn nach ersten Ergebnissen bei 56 Prozent und gewinnt die Europawahl somit deutlich.

Spanien

Die sozialistische Partei von Pedro Sanchez holt in Spanien nach ersten Hochrechnungen 28,4 Prozent und liegt damit deutlich vor der Volkspartei, diese holt 17,3 Prozent.

Portugal

In Portugal erringen die regierenden Sozialisten bei der Europawahl am Sonntag ersten Prognosen zufolge einen klaren Sieg. Nach den vom staatlichen Fernsehsender RTP veröffentlichten Zahlen erhält die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident António Costa 30 bis 34 Prozent der Stimmen. Platz zwei belegt demnach die konservativ orientierte Sozialdemokratische Partei (PSD) mit 20 bis 24 Prozent vor dem marxistischen Linksblock, der auf neun bis zwölf Prozent kommt.

Dänemark

In Dänemark muss die rechtspopulistische Dänische Volkspartei laut ersten Prognosen klare Verluste hinnehmen. Der dänische Rundfunk DR sieht die Partei unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale bei nur noch 11,8 Prozent - vor fünf Jahren waren es noch 26,6 Prozent.

Rumänien

In Rumänien liegen nach ersten Prognosen die Sozialdemokraten und die Liberalen bei jeweils 25.8 Prozent. Für die rumänischen Sozialdemokraten wäre es das schwächste Ergebnis einer Europawahl seit zehn Jahren.

Schweden

In Schweden können sich die Sozialdemokraten als stärkste Kraft behaupten (25,1 Prozent), aber die rechtspopulistischen Schwedendemokraten stehen vor starken Zugewinnen. In einer ersten Prognose des Fernsehsenders SVT liegt die Partei nach dem Schließen der Wahllokale bei 16,9 Prozent und damit nur knapp hinter den Moderaten (17,6 Prozent) auf Rang drei.

Finnland

In Finnland liegt die rechtspopulistische Partei Die Finnen nach Auswertung von knapp der Hälfte der Wählerstimmen bei 13,2 Prozent und damit hinter Konservativen, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen nur auf Rang fünf. In den letzten Umfragen waren der Finnen-Partei noch mehr als 16,5 Prozent prognostiziert worden.

Wahlbeteiligung bei Europawahl gestiegen

Die Christ- und Sozialdemokraten werden nach erheblichen Verlusten wohl erstmals in der Geschichte der Europawahlen nicht mehr in der Lage sein, alleine eine Mehrheit im Europaparlament zu stellen. Liberale, grüne und rechte Parteien gewannen europaweit deutlich hinzu, wie aus der ersten Parlamentsprognose zur Europawahl hervorgeht.

Nach ersten Hochrechnungen könnte die Wahlbeteiligung in der Europäischen Union bei 51 Prozent liegen - das wäre die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte. Es könnte ein Wert von 51 Prozent werden, sagt ein Sprecher des Parlaments. In Deutschland könnten es sogar 61 Prozent werden.

Katarina Barley (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und Spitzenkandidatin für die Europawahl und Manfred Weber (CSU) haben unterschiedliche Ergebnisse eingefahren. Bild: Gregor Fischer (dpa)

EU-freundliche Parteien werden aller Voraussicht nach auch im neuen Parlament rund zwei Drittel der Abgeordneten stellen. Ob sie breite Bündnisse schaffen, beeinflusst auch die Besetzung von Spitzenposten. Auf das Amt des EU-Kommissionspräsidenten hoffen der CSU-Politiker Manfred Weber, dessen EVP trotz allem stärkste Partei werden dürfte, sowie der niederländische Sozialdemokrat Timmermans. (AZ/dpa)

