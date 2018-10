09:22 Uhr

Prozess in der Türkei: Mesale Tolu rechnet mit Verurteilung Politik

Die Neu-Ulmer Journalistin Mesale Tolu will sich in der Türkei im Prozess selbst verteidigen.

Der Neu-Ulmer Journalistin Mesale Tolu wird in der Türkei Terrorpropaganda vorgeworfen. Bei ihrem Prozess will sie heute persönlich aussagen.

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu rechnet bei der Fortsetzung ihres Prozesses in der Türkei mit einer Verurteilung. "Ich werde immer wieder für meinen Freispruch kämpfen, aber ich weiß, dass sehr viel politisch entschieden wird", sagte sie am Dienstag im Inforadio vom rbb. "Ich denke, es wird auf eine Haftstrafe hinauslaufen im Endeffekt."

Die monatelang in der Türkei inhaftierte Journalistin war am Montagabend erneut nach Istanbul geflogen, um an ihrem Prozess wegen angeblicher Terrorpropaganda und Unterstützung von Terroristen teilzunehmen. "Mein Prozess beginnt morgen (Dienstag) um 11.00 Uhr, und ich werde hinreisen", hatte die Ulmer Journalistin und Übersetzerin der Deutschen Presse-Agentur am Montag gesagt. Sie wolle sich persönlich gegen alle Vorwürfe verteidigen und Freispruch beantragen.

Mesale Tolu will in der Türkei Freispruch beantragen

Die endgültige Entscheidung, persönlich an dem Verfahren teilzunehmen sei am Sonntag nach Rücksprachen mit ihren Anwälten getroffen worden, sagte der Sprecher der Ulmer Unterstützgruppe für Tolu, Cengiz Dogan. Die Juristen seien der Meinung, dass keine Gefahr einer erneuten Festnahme der deutschen Staatsbürgerin bestehe. Sollte dies dennoch geschehen oder sollte sie in dem Gerichtsverfahren eine Gefängnisstrafe erhalten, werde der Solidaritätskreis "Freiheit für Mesale Tolu" in Deutschland erneut Protestaktionen organisieren.

Zu ihrer Entscheidung, trotzdem zum Prozess zu fliegen, sagte Tolu dem rbb: "Ich denke, dass die Chancen für die Aufhebung der Ausreisesperre für meinen Mann dadurch erhöht werden." Die Entscheidung dazu sei ihr nicht leicht gefallen. "Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass mein Sohn auch seinen Vater wieder bei sich hat. Und deswegen muss ich zurückfahren."

Die Anti-Terror-Polizei hatte die Journalistin und Übersetzerin Ende April 2017 in Istanbul vor den Augen ihres kleinen Sohnes in Istanbul festgenommen. Sie saß mehr als sieben Monate in Untersuchungshaft. Im Dezember kam Tolu zwar frei, ihre Ausreisesperre wurde jedoch erst Monate später aufgehoben. Ende August kehrte Tolu dann mit ihrem Sohn nach Deutschland zurück. Ihrem Mann, der türkischer Staatsbürger ist, wurde die Ausreise bislang verwehrt.

Mesale Tolu wird eine Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen

Konkret wird der 33-jährigen Tolu die Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Dafür drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Mit ihrer Reise in die Türkei und ihrem Erscheinen vor Gericht hofft Tolu nach eigenen Worten auch, ihrem ebenfalls angeklagten Mann Suat Corlu zur Seite stehen zu können. Auch ihm wirft die Staatsanwaltschaft Unterstützung der MLKP vor. (dpa, afp, AZ)

Themen Folgen