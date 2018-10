Prozess in der Türkei: Mesale Tolus Ehemann darf ausreisen

13:23 Uhr

Die Neu-Ulmer Journalistin Mesale Tolu will sich in der Türkei im Prozess selbst verteidigen.

Wegen Terrorvorwürfen steht die Neu-Ulmer Journalistin Mesale Tolu in der Türkei vor Gericht. Die Ausreisesperre gegen ihren Ehemann wurde nun aufgehoben.

Der Ehemann der in der Türkei angeklagten deutschen Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu darf das Land verlassen. Das Istanbuler Gericht hob die Ausreisesperre gegen Suat Corlu bei der Fortsetzung der Verhandlung am Dienstag auf. Der Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen das Ehepaar wurde auf den 10. Januar vertagt.

Mesale Tolu hatte vor Gericht in Istanbul die Aufhebung der Ausreisesperre gegen ihren Mann und einen Freispruch für ihn und sich gefordert. Ihre Familie sei "geschädigt" worden, weil sie monatelang mit ihrem dreijährigen Sohn in Untersuchungshaft gesessen habe und ihr Mann nicht ausreisen dürfe. "Ich fordere im Namen meines Mannes die Aufhebung der Ausreisesperre und unseren Freispruch." Die aus Ulm stammende 33-Jährige saß am Dienstag im Gerichtssaal neben ihrem Mann Suat Corlu, der im selben Prozess angeklagt ist.

Mesale Tolu rechnet im Prozess in Istanbul mit Verurteilung

Zuvor hatte Tolu dem rbb-Inforadio gesagt, dass sie im Prozess mit einer Verurteilung rechne. "Ich werde immer wieder für meinen Freispruch kämpfen, aber ich weiß, dass sehr viel politisch entschieden wird."

Tolu wird Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Dafür drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.

Sie hatte vergangenes Jahr bereits mehr als sieben Monaten in U-Haft verbracht und war nach ihrer Freilassung im Dezember unter einer Ausreisesperre in der Türkei festgehalten worden. Erst Ende August hatte sie mit ihrem Sohn nach Deutschland fliegen dürfen. Ihr Mann musste in der Türkei bleiben. (dpa, afp, AZ)

