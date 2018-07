18:07 Uhr

Seehofer wirft Kritikern gezielte Kampagne gegen die CSU vor Politik

Exklusiv Horst Seehofer weist die Kritik an seinen Äußerungen in der Flüchtlingspolitik zurück. Das sei eine Kampagne gegen ihn und die CSU.

Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht in der Kritik an seinen jüngsten Äußerungen in der Flüchtlingspolitik eine gezielte Kampagne gegen ihn und die CSU vor der bayerischen Landtagswahl. „Jeder, der es sehen will, sieht, dass hier eine Kampagne gefahren wird, die geht gegen mich und meine Partei“, sagte der CSU-Vorsitzende unserer Redaktion. "Leider haben sich auch Einzelne aus der CSU dafür vereinnahmen lassen", wies der Parteichef auch Kritik aus seiner eigenen Partei zurück.

„Viele der Kritiker lassen genau das vermissen, was sie mir vorwerfen: Anstand und Stil“, betonte Seehofer. Er werde sich jedoch davon nicht beindrucken lassen, fügte er hinzu. „Mir geht es trotz dieser Kampagne wesentlich besser als den meisten meiner Kritiker“, betonte der Minister. Seine vielfach kritisierte Aussage über die 69 Abschiebungen an seinem 69. Geburtstag seien „völlig aus dem Zusammenhang gerissen“ worden.

Seehofer: "Sturz der Kanzlerin war für mich nie eine Option"

Zudem betonte Seehofer, dass er trotz des Asylstreits gut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammenarbeite: „Frau Merkel und ich sitzen oft im Kanzleramt zusammen und sagen: Das glaubt uns jetzt kein Mensch, dass wir trotz aller Differenzen ganz normal miteinander reden“, sagte der Innenminister. „Wir besprechen Dinge nüchtern und sachlich, danach verabschieden wir uns freundlich“, fügte er hinzu.

In einer Folge unseres Podcasts "Bayern-Versteher" widmen wir uns dem trügerischen Frieden in der Union. Hier können Sie reinhören:

„Anders als es gelegentlich dargestellt wird, war der Sturz der Kanzlerin für mich nie eine Option und der Bruch der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU auch nicht“, betonte Seehofer. „Der Kitt zwischen CDU und CSU muss schon noch da sein, und dazu gehört, dass man respektiert, was jemand leistet für dieses Land – und da hat Angela Merkel viele Verdienste“, fügte er hinzu.

