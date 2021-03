18.03.2021

So steht es um die Impfkampagne in Deutschland

Unsere Grafiken zeigen, wie viele Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft wurden und wie weit die Kampagne in den Bundesländern vorangeschritten ist.

Von Jakob Stadler

Seit Ende Dezember wird in der EU und damit auch in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft. Nach der Euphorie am Anfang gibt es inzwischen vermehrt Kritik an der (fehlenden) Geschwindigkeit, mit der es hierzulande beim Impfen vorangeht. Wir geben einen Überblick über den bisherigen Impffortschritt.

So viele Menschen werden jeden Tag gegen Corona geimpft

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht Zahlen darüber, wie viele Impfungen bisher pro Tag verabreicht wurden. Ab Mitte Januar erhielten die ersten Menschen ihre zweite Dosis.

Zum Impfstart war in Deutschland erst ein Impfstoff zugelassen, das Vakzin von Biontech und Pfizer. Anfang Januar folgte die Zulassung des Impfstoffes von Moderna, am 29. Januar dann die des Vakzins von Astra­Zene­ca. Am 11. März wurde dann der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen. Der mit Abstand größte Teil der bisher Geimpften in Deutschland hat den Impfstoff von Biontech und Pfizer erhalten. Wie viele Dosen welcher Impfstoffe bisher verwendet wurden, zeigt diese Grafik.

Zuletzt hakte es bei der Impfkampagne. Es gibt Kritik an der Impfgeschwindigkeit in Deutschland, denn in anderen Ländern ist bereits ein höherer Anteil der Bevölkerung immunisiert. Ein weiterer Rückschlag: Am 15. März teilte das Bundesgesundheitsministerium mit, dass die Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt werden. Der Hintergrund ist, dass in sieben bekannten Fälle eine speziellen Thrombose relativ kurz nach einer Impfung aufgetreten ist - ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Die europäische Arzneimittelkommission EMA betonte am Donnerstag, der Impfstoff sei sicher, und empfahl, ihn weiter zu verwenden. Am Abend gab Gesundheitsminister Jens Spahn bekannt, dass der Impfstoff ab Freitag, 19. März, auch in Deutschland wieder verwendet werden soll.

Wie sehr ein AstraZeneca-Impfstopp die deutsche Impfkampagne beeinflussen würde, zeigt ein Blick auf die prognostizierten Lieferungen. Bis März sollte AstraZeneca demnach 5,6 Millionen Dosen liefern, im zweiten Quartal weitere 16,9 Millionen und im dritten Quartal schließlich 33,8 Millionen Dosen. Summiert will Deutschland laut diesem Plan, den das Bundesgesundheitsministerium im Februar veröffentlicht hat, also 56,3 Millionen AstraZeneca-Impfdosen einsetzen.

Insgesamt stellen die verschiedenen Impfstoff-Entwickler Deutschland rund 367 Millionen Impfdosen in Aussicht. Die meisten davon soll die Bundesrepublik über die EU erhalten, mit den Herstellern Biontech und CureVac gibt es außerdem Vereinbarungen über zusätzlich nationale Optionen. Der Lieferzeitpunkt der Impfstoffe ist aber vom Zeitpunkt der Zulassung, von den Verträgen der EU mit den Herstellern und nicht zuletzt von der Produktion abhängig, en Teil ist erst für 2022 vorgesehen. Die Werte gehen daher über die für die kommenden Quartale prognostizierten Lieferungen hinaus.

Corona-Impfstoff: Für den vollen Impfschutz sind meist zwei Impfdosen nötig

Die Zahl der Impfungen ist nicht gleichzusetzen mit der Zahl der geimpften Personen. Denn für den vollen Impfschutz ist bei den meisten Impfstoffen einige Zeit nach der ersten eine zweite Impfdose nötig - ausgenommen das Mittel von Johnson & Johnson. Wie viele Menschen bereits geimpft wurden und wie viele von ihnen bereits den vollen Impfschutz haben, zeigt diese Grafik.

Der Wert, der letztendlich die Pandemie beenden soll, ist die Impfquote. Denn wenn genügend Menschen immun sind, dann kann sich das Virus nicht mehr weiter ausbreiten, so die Theorie. Dann ist die sogenannte Herdenimmunität erreicht. Die Weltgesundheitsorganisation und das RKI gehen davon aus, dass die Herdenimmunität erreicht ist, wenn etwa 70 Prozent der Bevölkerung immun sind.

Die Impfungen schreiten nicht überall in Deutschland gleich schnell voran. Unsere Karte zeigt, wie viele Menschen in den einzelnen Bundesländern laut RKI bisher geimpft wurden.

Bis jeder, der sich impfen lassen möchte, die Möglichkeit dazu hat, wird es Monate dauern. Zuerst werden in Deutschland Menschen immunisiert, die älter als 80 Jahre alt sind oder in Pflegeheimen betreut werden, sowie Mitarbeiter von Pflegeheimen und medizinischen Einrichtungen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

In dieser Reihenfolge wird in Deutschland gegen Corona geimpft 1 / 16 Zurück Vorwärts Die Reihenfolge der Impfungen ist in einer Verordnung des Gesundheitsministeriums festgelegt.

Zunächst sollen Menschen an die Reihe kommen, die unter " höchste Priorität " eingestuft sind. Dazu gehören Bürgerinnen und Bürger, die älter als 80 Jahre sind , ...

...genauso wie Menschen, die in Pflegeheimen betreut werden oder dort arbeiten.

Auch Pflegekräfte in ambulanten Diensten und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit erhöhtem Expositionsrisiko gehören dazu. Darunter fallen: Mitarbeiter in Corona-Impfzentren, Notaufnahmen oder Intensivstationen .

"Höchste Priorität" haben außerdem Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Risikogruppen behandeln. Darunter ist zum Beispiel die Transplantationsmedizin gelistet.

Als nächstes sollen Menschen geimpft werden, die unter " hohe Priorität " kategorisiert sind. In erster Linie sind das jene, die über 70 Jahre alt sind.

Auch wer bestimmte Erkrankungen oder Behinderungen aufweist, fällt in diese Kategorie. Dazu gehören Trisomie 21 und Demenz. Auch wer eine Organtransplantation hatte, wird mit hoher Priorität geimpft.

Es genügt außerdem, Kontaktperson von Menschen in Risikogruppen zu sein, um mit hoher Priorität geimpft zu werden werden. Dazu gehören enge Kontaktpersonen von Menschen über 80, von Schwangeren oder Bewohnern von Pflegeheimen. Auch Personen, die in Einrichtungen für Senioren oder für Menschen mit geistiger Behinderung leben, sollen mit hoher Priorität geimpft werden. Außerdem fallen Pflegerinnen und Pfleger, die Menschen mit Behinderung stationär oder ambulant betreuen, in diese Kategorie.

Auch bestimmte Berufsgruppen sollen schnell an die Reihe kommen. Vor allem solche, die in der Öffentlichkeit aktiv sind und viel Kontakt zu Bürgern haben. Dazu gehören Polizisten und Ordnungskräfte , die auf Demonstrationen unterwegs sind, sowie Mitarbeiter in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften oder Krankenhäusern.

Als dritte Kategorie definiert das Gesundheitsministerium Menschen mit " erhöhter Priorität ". Dazu gehört die Altersgruppe zwischen 60 und 70 Jahren.

Außerdem sollen dann Menschen geimpft werden, die zwar in medizinischen Berufen arbeiten, aber einem niedrigerem Expositionsrisko ausgesetzt sind. Dazu gehören Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Laboren .

Erhöhte Priorität haben auch Menschen mit folgenden Krankheiten : Adipositas, chronische Nierenerkrankung, chronische Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus, diversen Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmunerkrankungen und Rheuma.

Auch bestimmte Berufsgruppen fallen in diese Kategorie . Darunter Lehrer und Erzieher, Polizisten, Regierungsmitarbeiter, Verwaltungsangestellte, Feuerwehrmänner und -frauen, Katastrophenschutz, THW oder Justiz.

Erhöhte Priorität haben außerdem Menschen, die in kritischer Infrastruktur arbeiten. Dazu gehören Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation.

Auch Personen mit prekären Arbeits- oder Lebensbedingungen werden mit erhöhter Priorität geimpft.

Wer nicht in eine dieser drei Kategorien fällt, wird ohne Priorität geimpft. Also erst dann, wenn Menschen aus diesen Kategorien an der Reihe waren.

Unsere Grafik zeigt, wie viele Menschen mit den verschiedenen Impfindikationen bereits geimpft wurden. Anzumerken ist aber, dass nicht alle Bundesländer alle Indikationen melden. Außerdem ist auch eine Zuordnung zu mehreren Indikationen bei einem Geimpften möglich. So könnten Bewohner von Pflegeheimen, die an relevanten Vorerkrankungen leiden, beiden Kategorien zugeordnet werden.

Impfdaten des RKI: Wie kommen die Zahlen zustande?

Das RKI erklärt auf seiner Internetseite, dass autorisiertes Personal der Impfzentren sowie Impfteams die Daten eintragen. Diese werden täglich an die Bundesdruckerei übermittelt - dort werden sie im Auftrag des RKI zwischengespeichert. Das RKI ruft die Daten dann ab und veröffentlicht sie an jedem Werktag auf seiner Website. Daten zu den Impfstoffen veröffentlicht das Bundesgesundheitsministerium in seinem Impfdashboard.

