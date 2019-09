So wird man Trump nicht los

Das Amtsenthebungsverfahren ist der falsche Weg um gegen Donald Trump vorzugehen. Um dauerhaft zu überzeugen, muss jemand in einer Wahl gegen Trump gewinnen.

Warum ist es Donald Trump gelungen, die stolze republikanische Partei so in seinen Bann zu ziehen? Nicht durch Kompetenz, viele Parteifreunde halten ihn für völlig überfordert. Nicht durch Sympathie, viele Parteifreunde können ihn weiterhin kaum ausstehen. Nein, die völlige Dominanz des einstigen Außenseiters Trump in seiner Partei erklärt sich maßgeblich durch einen Punkt: dass er gegen alle Vorhersagen Hillary Clinton an der Urne geschlagen hat. Amerikaner lieben Gewinner. Noch mehr lieben sie Sensationsgewinner.

Das heißt aber auch: Wer das Gespenst des Trumpismus dauerhaft austreiben will, muss dies durch eine Wahl tun, nicht durch juristische Tricks oder ein Amtsenthebungsverfahren, wie es die US-Demokraten nun diskutieren. Dieses gäbe Trump bloß die Gelegenheit, sich als Märtyrer zu präsentieren – und würde zudem bei jedem Ausgang Verschwörungstheorien befeuern.

Die Demokraten sollten sich darauf konzentrieren, Kandidaten zu finden, die Trump schlagen können – und aus (verständlichem) Frust über den radikalen Rechtspopulisten nicht zu sehr nach links rücken. Das macht diesen nur stärker.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen