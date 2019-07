So zerstritten ist Europa im Posten-Poker

„dass man versuchen könnte, die Osteuropäer mit Zusagen für höhere Subventionen … zu „ködern“.

Das nennt man dann wohl einen schmutzigen Deal. Die CSU hat darin Erfahrung oder wie war das gleich wieder mit der Pkw-Maut und dem ostdeutschen Ministerpräsidenten von den Linken. Nun, rückschauend betrachtet, war dieser Maut-Deal eher ein Krepierer. Wer sich die ZDFzoom-Sendung über EU-Gelder in Osteuropa „Betrügen leicht gemacht“ angesehen hat, wird bei dem jetzt angedachten Deal bereits im Vorhinein große Bedenken hegen.

Mein Lösungsvorschlag: Bringen wir die Entwicklung der Vereinigten Staaten von Europa ehrlich, mit sauberen Mitteln und engagiert voran. Wenn es dafür keine Mehrheiten gibt, dann sollten wir den europäischen Gedanken in viel kleinerem Rahmen ohne EU-Parlament weiterverfolgen. Erinnern möchte ich hier auch an Helmut Kohl, der die politische Union als Voraussetzung für den Euro ansah. Vielleicht kann aber auch unsere Jugend ein zweites Mal für einen Stimmungswandel sorgen ("Sunday for Europe").



