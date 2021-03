vor 33 Min.

Söder kritisiert Corona-Politik der Bundesländer scharf und fordert Ausgangssperren bundesweit

Exklusiv Markus Söder fordert eine strengere Linie im Kampf gegen das Coronavirus. Er kritisiert die Politik anderer Bundesländer scharf - und fordert Ausgangssperren bundesweit.

Von Margit Hufnagel

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Corona-Politik anderer Bundesländer im Gespräch mit unserer Redaktion scharf kritisiert.

Markus Söder: Corona-Notbremse mit Ausgangssperren muss bundesweit angewendet werden

Er sprach von einem Flickenteppich in der Corona-Bekämpfung, der beendet werden müsse. Der bayerische Ministerpräsident ist gegen ein neues Bund-Länder-Treffen noch vor Ostern. Statt einer neuen Konferenz müsse die Notbremse mit Ausgangssperren in allen deutschen Regionen mit Inzidenzen über 100 angewendet werden.

Markus Söder fordert von den anderen Bundesländern angesichts stark steigender Neuinfektionszahlen eine konsequente Umsetzung der Corona-Notbremse: „Die Corona-Lage spitzt sich zu, einige Länder haben den Ernst der Lage leider noch nicht verstanden“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion.

CSU-Chef Markus Söder über Bund-Länder-Gipfel: "Es braucht nicht ständig neue Gespräche"

Söder äußerte sich zugleich skeptisch zu Forderungen nach einem neuen Bund-Länder-Treffen. „Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse“, betonte der bayerische Regierungschef. „Überall in Deutschland muss bei einer Inzidenz über 100 automatisch die Notbremse greifen“, forderte Söder.

„Der Flickenteppich in der Corona-Bekämpfung muss beendet werden, dazu gehören Ausgangsbeschränkungen wie in Bayern und Baden-Württemberg“, betonte der bayerische Ministerpräsident. „Die braucht es jetzt in allen Städten und Landkreisen in Deutschland bei einer Inzidenz über 100“, forderte der CSU-Vorsitzende.

