Solidarität heißt, Geimpften mehr Freiheiten zu gönnen

Wer zwei Mal geimpft wurde, soll Rechte zurückbekommen. Ungeimpfte müssen das aushalten - auch wenn es schwer fällt.

Zuletzt ging es oft um Neid, genauer gesagt: um Impfneid. Wer noch auf einen Impftermin wartet, beneidet andere, die schon an der Reihe sind. Menschlich ist das verständlich, denn nach über einem Jahr Alltag in der Pandemie wünschen sich die meisten ihr altes Leben zurück, wollen ihre Lieben treffen, Essen gehen, in den Urlaub fahren. Doch der Neid auf andere darf nicht die Debatte darüber vernebeln, wie die Normalität nach der Impfung aussehen kann.

Denn dass eine vollständige Impfung mehr Normalität, mehr Freiheiten bringen muss, schreiben dem Staat seine eigenen Gesetze vor. Denn Grundrechte dürfen nur in absoluten Ausnahmefällen beschnitten werden - in der Pandemie vor allem, um die Übertragung der Viren zu verhindern. Wer zwei Mal geimpft ist, ist jedoch nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen nicht mehr ansteckend - die Begründung entfällt also. Es handelt sich nicht, wie oft behauptet, um "Privilegien", sondern um die Rückgabe der persönlichen Freiheiten.

Wer zwei Mal geimpft wurde, gilt als nicht mehr ansteckend

Manch einer findet das unsolidarisch. Doch das offenbart ein falsches Verständnis von Solidarität. Wahre Solidarität bedeutet, den Geimpften ihre Freiheit zu gönnen. Den Alten, die so lange einsam waren, weil sie zu den besonders Gefährdeten gehörten. Den Pflegern, die seit über einem Jahr an vorderster Front stehen. Den Verkäufern, die die Corona-Pandemie nicht im Homeoffice aussitzen können.

Warum sollen diese Menschen, sobald sie zwei Mal geimpft sind, nicht beisammen sitzen oder in einer Ferienwohnung Urlaub machen dürfen? Weshalb sollen sie weiter eingeschränkt leben, obwohl sie niemanden mehr anstecken können?

Wer zwei Mal geimpft wurde, hat ein Recht auf die Rückkehr zur Normalität. Dieses Recht sollte man den Geimpften nicht verwehren.

