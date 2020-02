10:40 Uhr

Sterbehilfe in Europa: In welchem Land gilt welche Rechtslage?

Das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe in Deutschland ist verfassungswidrig. Unsere interaktive Karte zeigt, wie die Rechtslage in anderen Ländern aussieht.

Es ist ein Paukenschlag: Das 2015 eingeführte Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe verstößt gegen das Grundgesetz. Es gebe ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, sagte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, am Mittwoch bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Das schließe die Freiheit ein, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote von Dritten in Anspruch zu nehmen. Der neue Strafrechtsparagraf 217 mache das weitgehend unmöglich. Die Richter erklärten das Verbot nach Klagen von Kranken, Sterbehelfern und Ärzten für nichtig.

Der Rechtsstreit in Deutschland zeigt, wie umstritten die Rechtslage rund um die Sterbehilfe ist. Nicht nur in Deutschland, auch in ganz Europa. Denn: Jedes Land regelt die Sterbehilfe etwas anders. Im Wesentlichen lassen sich die Rechtslagen in vier Kategorien einteilen: passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, assistierter Suizid und aktive Sterbehilfe. Während beispielsweise in den Benelux-Staaten das Töten auf Verlangen erlaubt ist, regeln Länder wie Italien, Spanien oder die Türkei die Sterbehilfe deutlich strenger.

Sterbehilfe in Europa: So ist die Rechtslage

Passive Sterbehilfe: Sterbenlassen durch Unterlassen oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen

Sterbenlassen durch Unterlassen oder Abbruch lebensverlängernder Maßnahmen Indirekte Sterbehilfe: Inkaufnehmen eines verfrühten Todes aufgrund schmerzlindernder Behandlung im Einverständnis mit dem Betoffenen

Inkaufnehmen eines verfrühten Todes aufgrund schmerzlindernder Behandlung im Einverständnis mit dem Betoffenen Assistierter Suizid: Beihilfe zur Selbsttötung, z.B. durch das Bereitstellen eines Giftes, das der Patient selbst zu sich nimmt

Beihilfe zur Selbsttötung, z.B. durch das Bereitstellen eines Giftes, das der Patient selbst zu sich nimmt Aktive Sterbehilfe: Tötung auf Verlangen, aktiver Eingriff eines Arztes, z.B. Verabreichung einer Substanz, die unmittelbar den Tod herbeiführt

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, in welchem europäischen Land welche Rechtslage zur Sterbehilfe gilt. Mit einem Klick auf die jeweiligen Staaten erfahren Sie Details zu den Regelungen. Zu den grau markierten Ländern liegen keine Erkenntnisse vor.

In den folgenden Tabellen finden Sie einen tabellarischen Überblick über die Rechtslage in verschiedenen europäischen Ländern:

Passive Sterbehilfe Irland Portugal Spanien Italien Malta Slowenien Tschechien Slowakei Ungarn Norwegen Zypern Türkei

Assistierter Suizid Deutschland Schweiz Schweden Estland

Indirekte Sterbehilfe Vereinigtes Königreich Frankreich Dänemark Österreich

Aktive Sterbehilfe Belgien Luxemburg Niederlande

