vor 14 Min.

Terror in Wien: Was bisher über die Tat bekannt ist

Am Montagabend erschüttert ein Terroranschlag Wien. Die Lage ist zunächst unübersichtlich, viele Gerüchte kursieren. Langsam wird klarer, was passiert ist. Was wir bisher wissen.

Die Lage nach dem Terroranschlag in Wien am Montagabend war zunächst ziemlich unübersichtlich. Es gab zahlreiche Gerüchte und Spekulationen, die die Runde machten. Doch nach und nach zeichnet sich ein deutlicheres Bild der Attacke in Wien ab, manches ist aber nach wie vor unklar. Was wir bisher über den Terroranschlag von Wien wissen und was noch nicht. Ein Überblick:

Terroranschlag: Was ist genau am Montagabend in Wien passiert?

Nach bisherigen Berichten der Polizei und des österreichischen Innenministeriums hat gegen 20 Uhr mindestens ein bewaffneter Mann in der Wiener Innenstadt wahllos auf Passanten und in Lokale geschossen. Die Innenstadt war zu diesem Zeitpunkt gut besucht, weil um Mitternacht der Lockdown in Österreich in Kraft trat. Der Mann hatte ein Sturmgewehr und eine Machete bei sich und trug die Attrappe eines Sprengstoffgürtels. Vermutlich wollte er so Panik verbreiten. Mindestens ein Passant brach nach den Schüssen auf der Straße zusammen und starb.

Wo hat sich der Terroranschlag von Wien genau ereignet?

Die Polizei geht von sechs Tatorten in der Wiener Innenstadt aus, die alle recht nah beieinander lagen. Ausgangspunkt ist wohl die Seitenstettengasse in der Wiener Innenstadt, in der sich auch die Synagoge befindet. Allerdings waren zum Zeitpunkt des Anschlags weder Gläubige noch Mitarbeiter der Kultusgemeinde in der Synagoge, wie der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, mitteilte.

Zeitweise war auch die Rede von einer Geiselnahme in einem asiatischen Restaurant. Das stellte sich aber als Falschmeldung heraus. Mehrere Menschen berichteten außerdem von einer Explosion in der Stadt. Dazu wollten sich die Polizei und das Innenministerium bei einer Pressekonferenz am Morgen allerdings nicht äußern.

Wie hoch ist die Zahl der Toten und Verletzten?

Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer auf vier Personen gestiegen. Sie waren am Montagabend in der Wiener Innenstadt unterwegs als der Täter um sich schoss und sie tötete. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz um eine ältere Frau und einen älteren Mann sowie einen jungen Passanten und eine Kellnerin. Zudem ist die Rede von mehreren schwer verletzten Personen - darunter ist auch ein Polizist.

Sieben Menschen sind nach Angaben der österreichischen Nachrichten Agentur APA so schwer verletzt, dass sie in Lebensgefahr schweben. Die Agentur teilt außerdem mit, dass insgesamt 17 Personen nach dem Angriff in Krankenhäusern behandelt werden. Der verletzte Polizist befindet sich in einem "kritisch-stabilen" Zustand. An welchem Ort die Personen genau verletzt wurden, ist bislang noch unklar. Um den Opfern zu Gedenken ordnet Österreich eine dreitägige Staatstrauer an.

Die Polizei hat im Laufe des Abends auch einen mutmaßlichen Täter erschossen.

Terrorattacke in Wien: Wie viele Täter gab es?

Der österreichische Innenminister Karl Nehammer sprach bei einer Pressekonferenz am Dienstagmorgen davon, dass es ein Anschlag von mindestens einem Terroristen war. Ob es weitere Täter gibt, ist bislang unklar. Am Abend war die Stadt Wien weiträumig abgeriegelt worden, weil nicht sicher war, ob weitere Täter noch auf der Flucht sind. Auch am Dienstag rufen Polizei und Stadt Wien die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben und die Innenstadt zu meiden. Die Schulpflicht für Kinder wurde ausgesetzt.

Beamte der Spurensicherherung verlassen den Tatort. Bei der Terrorattacke in Wien sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Passanten getötet worden. Bild: Herbert Pfarrhofer, APA, dpa

Derzeit laufen nach Angaben des Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl intensive Ermittlungen im Umfeld des getöteten Angreifers. So wollen die Einsatzkräfte herausbekommen, ob er alleine gehandelt hat, oder mit anderen Täter zusammen. Ermittler haben am Dienstagmorgen die Wohnung des Täters durchsucht, um so weitere Hinweise zur Tat zu bekommen. Dabei sind mehrere Personen festgenommen worden. Auch im niederösterreichischen St. Pölten sind am Dienstag zwei Personen festegenommen worden. Dabei handelt es sich um Kontakte des erschossenen Attentäters von Wien.

Die Polizei Wien hat die Bevölkerung nach der Tat aufgerufen, Foto und Video-Material des Abends auf eine Plattform zu laden. Bisher sind mehrere zehntausend Dateien eingegangen. Ein 35-köpfiges Team sichtet diese Daten. Auch hier ist das Ziel herauszubekommen, ob der Täter alleine gehandelt hat oder zusammen mit anderen Personen. Polizeipräsident Gerhard Pürstl sagte dazu: "In so einer Situation ist es sehr schwierig, auszumachen, ob es nur einen Täter oder mehrere Täter gegeben hat."

Wer ist der Attentäter von Wien?

Nach Angaben des Österreichischen Innenministers handelt es sich bei dem Mann um einen islamistischen Terroristen und IS-Sympathisanten, der der den Sicherheitsbehörden wohl bekannt war. Er sagte weiter, dass der Mann 20 Jahre alt war, nordmazedonische Wurzeln hatte und wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung einschlägig vorbestraft sei. Er wollte in der Vergangenheit nach Syrien ausreisen, um sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anzuschließen und sei daran gehindert worden.

Deshalb wurde er am 25. April 2019 wegen Mitgliederschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 22 Monaten Haft verurteilt. Allerdings sei er schon am 5. Dezember 2019"vorzeitig bedingt entlassen2 worden. Demnach galt er als junger Erwachsener und fiel damit unter die Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes.

Wie der Polizeipräsident Pürstl am Dienstagmorgen sagte, wurde der Mann um 20.09 Uhr von Polizisten erschossen. Gegen 20 Uhr waren die ersten Notrufe eingegangen.

Florian Klenk, Chefredakteur der linksliberalen Wochenzeitung Falter, schreibt, auf Twitter, dass es sich bei dem Mann 20-jährigen Wiener mit albanischen Wurzeln handelt. Er sei dem Verfassungsschutz bekannt gewesen, weil er nach Syrien ausreisen wollte und daran gehindert wurde.

Was war das Motiv des Täters?

Nach Angaben des Innenministeriums war der Mann ein IS-Sympathisant. Da die Tat in der Nähe der Wiener Synagoge passierte, kann auch ein antisemitischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Wien schreib dazu auf Twitter: "Ob auch der Stadttempel Ziel des Anschlags war, kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.“

Die Gegend, in der der Anschlag passierte, ist allerdings ein sehr beliebtes Ausgehviertel in Wien. Auch solche Gegenden waren immer wieder Ziele von islamistischen Anschlägen geworden. Etwa am 13. November 2015 als mehrere Attentäter in Paris Besucher eines Rockkonzerts im Bataclan-Theater so wie Gäste in Bars und Cafés erschossen.

Der österreichische Innenminister Nehammer sprach nach der Terrorattacke davon, dass der Anschlag ein Angriff auf demokratische Werte wie freie Meinungsäußerung, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz im gesellschaftlichen Zusammenleben sei. "Und ein völlig untauglicher Versuch, unsere demokratische Gesellschaft zu schwächen oder gar auseinanderzubringen", sagte er.

Alle Entwicklungen rund um die Terror-Attacke von Wien können Sie auf unserem Live-Blog verfolgen.

