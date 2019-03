vor 33 Min.

Trump holt nach Mueller-Untersuchung zum Konter aus

Der US-Präsident will nach Abschluss der Russland-Untersuchung „Verräter“ zur Rechenschaft ziehen. Die Demokraten hadern über den richtigen Umgang mit ihrem Rückschlag.

Von Karl Doemens

Von den Aufgaben einer Regierungssprecherin hegt Sarah Sanders ganz eigene Vorstellungen. Die Vertraute des US-Präsidenten hat die regelmäßige Presseunterrichtung im Weißen Haus abgeschafft und antwortet selten neutral. „Welcher der wütenden und hysterischen Trump-Hasser lag am peinlichsten daneben?“, fragte sie am Dienstag bei Twitter und hängte ein Fahndungsplakat mit Fotos von 32 Trump-kritischen Journalisten an. „Die Mainstream-Medien sind wahre Volksfeinde“, wetterte kurz darauf Donald Trump persönlich.

How many times do the Democrats and their liberal media allies have to be proven embarrassingly wrong about @realDonaldTrump before they finally accept he’s been a great President? https://t.co/XRWTmg9d2O — Sarah Sanders (@PressSec) 26. März 2019

Nach Mueller-Untersuchung sieht sich Trump im Aufwind

Nach dem Ende der beinahe zweijährigen Mueller-Untersuchungen fühlt sich der amerikanische Regierungschef im Aufwind und holt zum Gegenschlag gegen die Presse und die oppositionellen Demokraten aus. „Eine Reihe von Leuten haben sehr üble, böse Sachen gemacht“, sagte Trump im Oval Office: „Ich würde sagen, sie haben unser Land verraten. Diese Leute werden wir uns anschauen.“ Es klang wie eine Drohung.

Derweil verschickte die Trump-Kampagne Listen von Abgeordneten, die Russland-Kontakte des Präsidenten angeprangert hatten, an viele Fernsehredaktionen und forderte, die Politiker müssten beim nächsten Interview zur Rechenschaft gezogen werden.

Sonderermittler hat keine Beweise für Absprachen des Trump-Lages mit Russland gefunden

Sonderermittler Mueller hatte seinen Bericht am Sonntag an Justizminister William Barr übergeben. Der Inhalt ist geheim. Allerdings hat Barr in einer vierseitigen Erklärung berichtet, dass Mueller keine Beweise für Absprachen des Trump-Lagers mit den Russen gefunden habe. Die Frage, ob der Präsident die Justiz bei der Ermittlung behinderte, beantwortet Mueller ausdrücklich nicht. Barr erklärte jedoch seinerseits, die Indizien dafür seien unzureichend.

Während Trump den Abschluss der Untersuchung als Rundum-Rehabilitierung betrachtet und Mueller, den er zuvor der „Hexenjagd“ bezichtigt hatte, plötzlich einen „ehrenwerten“ Mann nennt, befinden sich die Demokraten in einem schweren Dilemma. Sie haben gewaltige Erwartungen an die Untersuchung geknüpft und misstrauen der Zusammenfassung von Barr.

Ein Bericht der Washington Post, demzufolge Mueller dem Minister schon vor drei Wochen ankündigte, dass er in der Frage der Justizbehinderung angesichts der schwierigen Rechtslage zu keinem abschließenden Urteil komme und Barr dann innerhalb von 24 Stunden freihändig auf einen Freispruch entschied, befeuern die Skepsis.

Demokraten fordern den kompletten Mueller-Berichts

Trotzdem hadern die Demokraten intern über das weitere Vorgehen. Einigkeit herrscht darüber, die Vorlage des kompletten Mueller-Berichts zu fordern. Dafür hat die Opposition eine Frist bis zum nächsten Dienstag gesetzt und zugleich angekündigt, dass sie Barr und möglicherweise auch Mueller als Zeugen zu Anhörungen vorladen will.

Doch warnen moderate Kräfte zunehmend davor, das Russland-Thema, das in den ländlichen Regionen kaum interessiert, weiter so hoch zu hängen. „Bei der Wahl 2020 wird es vor allem um wirtschaftliche Fragen gehen“, sagte Senatorin Amy Klobuchar, die sich wie ein gutes Dutzend Parteifreunde für die Präsidentschaftskandidatur bewirbt.

Linke Abgeordnete fordert Amtsenthebung

„Das nimmt die Intensität und Hitze aus der Impeachment-Debatte“, sagte auch der Abgeordnete Gerry Connolly, der dem ständigen Untersuchungsausschuss angehört. Doch der linke Parteiflügel will den Präsidenten nicht so einfach davonkommen lassen. Am Dienstag brachte die frischgewählte Abgeordnete Rashida Tlaib in der Fraktion eine Resolution in Umlauf. Ihre zentrale Forderung: Der Justizausschuss müsse jetzt die Untersuchung für eine Amtsenthebung von Trump aufnehmen.

