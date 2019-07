11:42 Uhr

Türkei und USA schlittern in eine Raketen-Krise

Lieferung eines russischen Abwehrsystems an das Nato-Land am Bosporus hat begonnen. Ankara könnten nun Sanktionen durch die USA drohen.

Von Susanne Güsten

Die Ankunft riesiger Transportflugzeuge des russischen Typs Antonow am Freitag auf der türkischen Luftwaffenbasis Mürted bei Ankara markierte den Beginn eines neuen Kapitels in der türkisch-russischen Zusammenarbeit – und möglicherweise den Start des schwersten Zerwürfnisses zwischen der Türkei und den USA seit fast einem halben Jahrhundert. Die Antonows brachten Teile des russischen Flugabwehrsystems S-400 ins Nato-Land Türkei. Ankara hat die S-400 gekauft, obwohl die USA der Türkei dafür mit Sanktionen drohen. Die langjährige Verankerung der Türkei im Westen lockert sich weiter.

Die USA verweigerte der Türkei eine Raketen-Lieferung

Noch vor wenigen Tagen hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan das Geschäft mit Russland gegen die Kritik aus Washington verteidigt. Der Deal werde nicht mehr abgeblasen, sagte er. Seine Regierung fühlt sich im Recht. Da die USA die Lieferung ihres eigenen Patriot-Systems verweigert hätten, habe sich die Türkei nach anderen Anbietern umsehen müssen, lautet das Argument. Russland biete hochmoderne Technik, gute Preise und Lieferzeiten sowie den für die türkische Rüstungsindustrie wichtigen Technologie-Transfer. Die Türkei zahlt 2,5 Milliarden Dollar für zwei Batterien der S-400.

Der Verweis auf die russische Hochtechnologie spielt auch für die USA eine Rolle, wenn auch ganz anders als auf der türkischen Seite. Washington befürchtet, dass Moskau die S-400 dafür benutzen wird, westliche Rüstungsgüter auszuspionieren. Das betrifft vor allem den neuen Kampfjet F-35, von dem die Türkei bei den USA 116 Stück bestellt hat. Die Amerikaner verweigern der Türkei wegen der S-400 die Auslieferung der ersten Maschinen und drohen damit, das Land ganz aus dem F-35-Programm zu werfen. Washington sagt zudem, dass die S-400 nicht mit den Systemen der Nato kompatibel sei. Damit werde die integrierte Luftverteidigung der Allianz geschwächt.

Die Türkei muss nach der Raketenlieferung aus Russland mit US-Sanktionen rechnen

Nun muss Ankara mit US-Sanktionen rechnen. Ein amerikanisches Gesetz verpflichtet die Regierung in Washington zu Strafmaßnahmen gegen Länder und Unternehmen, die in großem Umfang russische Militärtechnologie kaufen. Zu den möglichen Schritten gehören Exportverbote, Einschränkungen für Bankgeschäfte und ein Verbot für US-Institutionen, türkische Anleihen zu kaufen. Die Sanktionen könnten verheerende Folgen für die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft haben.

Dass Erdogan trotz alledem bisher nicht von den S-400 abrückt, liegt an seinem Vertrauen in Donald Trump. Der türkische Staatschef betont, sein amerikanischer Kollege habe ihm persönlich versichert, dass es keine Sanktionen geben werde. Viele Experten halten das aber für Wunschdenken: Trump kann nach den US-Gesetzen die Sanktionen nicht verhindern, sondern lediglich hinauszögern. Im US-Kongress dringen viele Politiker auf einen harten Kurs gegenüber Ankara.

Der Streit facht auch die Diskussion über die Loslösung der Türkei vom Westen an. Marc Pierini, Ex-Botschafter der EU in Ankara, unterstrich in einer Analyse für das Carnegie-Nahost-Zentrum, mit einer Stationierung der S-400 werde das Abdriften der Türkei vom Westen Wirklichkeit. Das Vertrauen westlicher Staaten in die Türkei sei ohnehin bereits geschwächt.

