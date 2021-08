Wie Amerika den Kampf gegen die neue Corona-Welle verliert

Plus 700 Stars und Politiker wollten mit Ex-Präsident Obama 60. Geburtstag feiern. Doch die Partyzone bleibt leer – genauso wie die Impfzentren. Über eine Nation in Katerstimmung.

Die Gäste hatten ihre Tickets für die Fähre und die Unterkünfte auf der Urlaubsinsel Martha’s Vineyard vor der Küste von Massachusetts längst gebucht, als sie am Dienstag einen überraschenden Anruf erhielten. Wenn sie noch nicht unterwegs seien, mögen sie bitte zuhause bleiben, wurde ihnen mitgeteilt: Die Party sei abgesagt.