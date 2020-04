vor 31 Min.

Über 20 Milliarden Euro Kosten: FDP kritisiert Konsumgutscheine

Exklusiv Wegen der Corona-Krise klagen Händler über massive Umsatzeinbrüche. Die Grünen schlagen Konsumgutscheine vor. Dagegen kommt jetzt harte Kritik aus der FDP.

Von Stefan Lange

Die Grünen wollen den lokalen Einzelhandel unterstützen, indem sie an alle Bürger einen 250-Euro-Gutschein verteilen. Das stößt bei der FDP auf deutliche Kritik. „Der Konsumgutschein bringt nichts, kostet aber bei 82 Millionen Bürgern über 20 Milliarden Euro“, sagt Marco Buschmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der Partei, unserer Redaktion. Das Geld werde an anderer Stelle dringender gebraucht, um Corona abzuwehren.

FDP-Politiker Buschmann kritisiert Grünen-Vorschlag

Auch am Nutzen haben die Liberalen Zweifel. „Damit würden zu großen Teilen nur Einkäufe finanziert, die die Menschen sowieso nach der langen Konsumpausen machen werden“, sagt Buschmann. „Für den Einzelhandel ist daher kaum zusätzliche Nachfrage zu erwarten.“

Die Händler in Deutschland klagen angesichts der Corona-Krise über massive Umsatzeinbrüche. Obwohl in vielen Bundesländern inzwischen die Geschäfte wieder geöffnet sind, bleiben die Kunden zurückhaltend. Experten gehen davon aus, dass die Verluste auch in den kommenden Monaten nicht wieder ausgeglichen werden könnten.

