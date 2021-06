Unbekannte verübten wohl Brandanschlag auf Synagoge in Ulm

Auf die Synagoge in Ulm wurde wohl ein Brandanschlag verübt. Verletzt wurde niemand.

Am Samstag-Morgen wurde ein erloschener Brandsatz an der Synagoge im Ulmer Weinhof entdeckt. Niemand wurde verletzt. Es entstand nur ein geringer Sachschaden an der Steinfassade. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt, sichert Spuren an der Fassade und untersucht Reste des Brandsatztes. Neben der Spurensicherung an der rußgeschwärzten Fassade werten die Beamten auch die Videoüberwachung des Gebäudes aus. Tathintergründe sind noch nicht bekannt. (AZ)

