Aktuelle Umfragen zur Wahl in Sachsen-Anhalt 2021

Wie sehen die Umfragen vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt aus? Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse - und nach der Wahl auch die Wahlergebnisse.

Umfrage-Ergebnisse zur Wahl 2021 in Sachsen-Anhalt vermitteln zumindest einen Eindruck davon, in welche Richtung die Wahlergebnisse gehen können. Am 6. Juni entscheiden die Menschen bei der Landtagswahl darüber, wer in den nächsten fünf Jahren regiert.

Bei der aktuellen Regierung handelt es sich um eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen mit Ministerpräsident Reiner Haseloff. Bei der letzten Landtagswahl war die CDU die stärkste Kraft - gefolgt von AfD und Linkspartei.

Wie fallen die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt 2021 aus? Am Wahltag finden Sie hier die aktuellen Ergebnisse. Aktuell können Sie hier schon Umfragen zur Wahl sehen.

Der bisherige Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff von der CDU, tritt auch bei der Landtagswahl 2021 wieder an. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa (Archiv)

Meinungsforschungsinstitute betonen aber selbst, dass Umfragen immer nur eine Momentaufnahme sein können. Sie bilden ab, wen die Befragten wählen würden, wenn die Landtagswahl am nächsten Sonntag wäre. Die eigentlichen Wahlergebnisse können im Juni schon deswegen anders ausfallen, weil es viele unentschlossene Wähler gibt, die sich erst kurzfristig festlegen werden. Außerdem könnte der Endspurt im Wahlkampf noch bedeutend sein.

Wahl in Sachsen-Anhalt 2021: Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl

An dieser Stelle finden Sie Umfragewerte, die regelmäßig aktualisiert werden. Die neusten Umfragen von INSA und infratest dimap sind aber schon etwas älter und bilden noch nicht den möglichen Einfluss der Masken-Affäre auf die Zustimmung zur CDU ab.

Umfrage von INSA (Stand: 23. Mai, Befragte: 1000)

INSA hat die Menschen in Sachsen-Anhalt befragt, wen sie wählen würden, wenn die Landtagswahl am kommenden Sonntag wäre. Das sind die Ergebnisse der aktuellsten Umfrage, die im Auftrag der Bild entstanden war:

CDU : 25 Prozent

: 25 Prozent AfD : 26 Prozent

: 26 Prozent Linke: 13 Prozent

Grüne: 11 Prozent

SPD : 10 Prozent

: 10 Prozent FDP : 8 Prozent

Umfrage von infratest dimap im Auftrag von ARD und MDR (Stand: 27. Mai, 1249 Befragte)

Die neuste Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD und des MDR hat diese Umfragewerte ergeben:

CDU : 28 Prozent

: 28 Prozent AfD : 24 Prozent

: 24 Prozent SPD : 11 Prozent

: 11 Prozent Linke: 10 Prozent

Grüne: 9 Prozent

FDP : 8 Prozent

: 8 Prozent Freie Wähler : 3 Prozent

Der Landtag in Sachsen-Anhalt: Bei der Landtagswahl 2021 werden die Mehrheitsverhältnisse neu bestimmt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert, dpa

Wahlergebnisse: Das waren die Ergebnisse der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt

Mit der SPD und den Grünen sind zwei Parteien an der Regierung beteiligt, die bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 eher schlecht abgeschnitten hatten. Die Grünen kamen sogar nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde. Das waren die damaligen Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt:

CDU : 29,8 Prozent

: 29,8 Prozent AfD : 24,3 Prozent

: 24,3 Prozent Linke: 16,3 Prozent

SPD : 10,6 Prozent

: 10,6 Prozent Grüne: 5,2 Prozent

FDP : 4,9 Prozent

Die FDP hatte es damit nicht über die Fünf-Prozent-Hürde und damit auch nicht in den Landtag geschafft. Laut aktuellen Umfragen muss sie auch bei der Wahl 2021 um den Einzug bangen.

Die AfD wurde 2016 zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt, an dritter Stelle kam die Linke. Die Umfragen zur Landtagswahl 2021 zeigen ein ähnliches Bild.

Die Ergebnisse für die Parteien bei der Landtagswahl hängen von den Zweitstimmen der Wähler ab, die damit über die Mehrheitsverhältnisse im Landtag von Sachsen-Anhalt entscheiden. Jeder Wahlberechtigte kann außerdem mit der Erststimme einen Direktkandidaten aus seinem Wahlkreis wählen. Aus jedem Wahlkreis zieht der Bewerber mit den meisten Stimmen direkt ins Parlament ein.

Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt folgen im sogenannten Superwahljahr 2021 noch einige weitere. Am 26. September stehen Landtagswahlen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und wohl Thüringen an. Am selben Tag findet auch die Bundestagswahl statt.

