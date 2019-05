Was in der Golfregion geschieht, muss uns Angst machen

Die USA und der Iran schaukeln sich gegenseitig hoch. Doch wer in der Golfregion zündelt, muss sich auf einen Flächenbrand einstellen.

Es könnte so etwas wie die berühmte sich selbst erfüllende Prophezeiung werden: Alle rasseln mit dem Säbel, um vor der Aggression des jeweils anderen zu warnen. Und am Ende herrscht ein Krieg, den angeblich keiner wollte. Was derzeit in der Golfregion geschieht, muss uns Angst machen.

Die USA und der Iran schaukeln sich gegenseitig mit Drohungen und Machtdemonstrationen hoch, bar jeder diplomatischen Vernunft. Die tief empfundene Feindschaft wird mit immer schmerzhafteren Nadelstichen befeuert.

Der Iran hat bewiesen, wie er seinen Feinden schaden kann

Den Rest der Welt kann das nicht kalt lassen, die Europäer warnen zu Recht. Und das liegt nicht nur daran, dass sie am Ende selbst in einen Konflikt gezwungen werden könnten. Auch wenn der US-Präsident im Falle eines militärischen Konfliktes auf ein Waffenarsenal zurückgreifen kann, von dem Teheran nur träumt - wehrlos ist der Iran keineswegs.

Schon mehrfach hat das Land bewiesen, wie es mithilfe von Milizen seinen Feinden schaden kann. Auch terroristische Anschläge im Westen sind nicht mehr ausgeschlossen. Vom Flächenbrand, der die ohnehin fragile Region im Nahen Osten dann bedroht, ganz zu schweigen.

