Wenn es je europäische Solidarität gebraucht hat, dann nun

fiskalisch nicht zusammen passt .



Natürlich muß man sich jetzt gegenseitig helfen - auch in der kommenden Wirtschaftskrise res. Depression .



Übrigens müssen sich auch die europäischen Länder und die USA/Kanada gegenseitig helfen .



Ich vermisse in solchen Kommentarenvwie dem Ihrigen aber beständig , was denn nun gegen China getan werden soll !



Die Chinesen haben die Krise nicht nur -alleon- verursacht und zu verantworten, -nein- sie kaufen schon wieder im Ausland Formen ein !



Fast könnte man glauben , die KP in Peking hat die Krise bewußt in Kauf genommen , um den Westen wirtschaftlich und politisch zu schwächen , um weiter sn Macht zu gewinnen .



Antworten Melden Permalink