Wo auf der Welt gibt es Demokratien? Politik

Gewaltenteilung, Mehrparteiensystem: In Deutschland ist die Demokratie ein wichtiger Teil des Grundgesetzes. Welche Länder andere Regierungsformen haben.

Von Anja Ringel

Demokratische Wert sind ein wichtiger Bestandteil des Deutschen Grundgesetzes. Doch nicht jeder ist mit der Demokratie im Land zufrieden. Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2016 zeigt, dass nur zwei von drei Deutschen der Meinung sind, dass das demokratische System in Deutschland gut funktioniert. Menschen, die eine höhere Bildung haben, sind zufriedener mit der Demokratie, als solche, die in einer prekären Lage sind.

Um auf die Grundsätze der Demokratie aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen den 15. September als Internationalen Tag der Demokratie festgelegt.

Doch was ist eigentlich eine Demokratie? Das Wort Demokratie kommt aus dem griechischen und heißt "Herrschaft des Volkes". Merkmale einer Demokratie sind unter anderem freie Wahlen, ein Mehrparteiensystem, Gewaltenteilung und die Achtung der Menschenrechte.

Fast ein Drittel der Menschen lebt in einem autoritären Regime

2017 lebten nur knapp fünf Prozent der weltweiten Bevölkerung in einer vollständigen Demokratie. Das geht aus dem Demokratieindex hervor, den die britische Wochenzeitschrift Economist veröffentlicht hat. Fast ein Drittel der Menschen lebt demnach in einem autoritären Regime.

Im Demokratieindex wird zwischen vier Regierungsformen unterschieden: vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie, Hybridregime - eine Mischform aus Autokratie und Demokratie - sowie autoritäres Regime. Unvollständige Demokratien sind laut Economist Demokratien, die zwar freie und faire Wahlen und Bürgerrechte haben, in denen es aber andere Probleme gibt, wie zum Beispiel Einschränkungen bei der Pressefreiheit oder eine niedrige politische Partizipation.

Die Experten untersuchen für jedes Land 60 verschiedene Faktoren in fünf unterschiedlichen Kategorien: politische Partizipation, das Funktionieren der Regierung, politische Kultur, das Wahlverfahren und Bürgerrechte.

Platz eins belegte im vergangenen Jahr Norwegen, gefolgt von Island und Schweden. Deutschland landete auf Platz 13. Die letzten Plätze belegen der Tschad, Syrien und Nordkorea.

Auf der Karte sehen Sie, in welchen Ländern es Demokratien gibt:

Sollte die Karte nicht richtig dargestellt werden, klicken Sie hier.

Qualität der Demokratie ist in den Schwellenländern zurückgegangen

Dass sich Regierungsformen in den einzelnen Ländern ähneln, zeigt der Transformations-Index der Bertelsmann-Stiftung. Alle zwei Jahre untersucht die Stiftung, wie sich Demokratie und Marktwirtschaft in 129 Entwicklungs- und Schwellenländern entwickelt haben. In ihrem letzten Bericht haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Qualität von Demokratie, Marktwirtschaft und Regierungsführung in den Schwellenländern auf dem niedrigsten Stand seit zwölf Jahren ist.

Auf dieser Karte sehen Sie, welche Entwicklungs- und Schwellenländer auf dem Weg zur Demokratie sind:

Sollte die Karte nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie hier.

Veranstaltungen in der Region zum Tag der Demokratie

In zehn Kommunen gibt es am Samstag zum Tag der Demokratie eine "Lange Nacht der Demokratie". In der Region beteiligen sich Augsburg und Donauwörth bei der Aktion. In der Augsburger Stadtbibliothek finden ab 19.30 Uhr über 60 Veranstaltungen und Workshops statt. In Donauwörth gibt es zum Thema "Digitalisierung und Demokratie" ein Programm der Volkshochschule Donauwörth und des Kreisjugendrings Donauwörth. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in beiden Orten gibt es hier.

Vor elf Jahren entschieden die Vereinten Nationen den 15. September als internationalen Tag der Demokratie einzuführen. Ein Tag der ein Zeichen setzen soll für freie Wahlen, Gleichberechtigung und Menschenrechte. Video: dpa

