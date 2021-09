So reagieren Parteien und Politiker auf das zweite TV-Triell

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: "Olaf Scholz hat gezeigt, dass er Kanzlerformat hat. Er hat gezeigt, dass er Ideen hat, wie wir das Land jetzt in schwierigen Zeiten voranbringen können."

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner: "Annalena Baerbock hat so richtig gezeigt, dass sie für einen Aufbruch, für Erneuerung steht, die beiden anderen Herren für ein Weiter so. Während Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) sich gegenseitig attackiert haben, hat sie konkrete Lösungen für Probleme in Deutschland aufgezeigt."