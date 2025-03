100 Milliarden für Klimaschutz: Das steckt in der Einigung von Union, SPD und Grünen

Bei den Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU und SPD in der vergangenen Woche haben die Fraktionen den sogenannten „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 109, 115 und 143h)“ erstellt. Dieser Entwurf soll die Grundlage für eine neue schwarz-rote Koalition sein: ein Multimilliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Die erste Lesung des Entwurfs war am Donnerstag, 13. März 2025. Nun, am Freitagmittag, ist klar: Die Fraktionsspitzen von Union, SPD und Grüne haben sich nach langen Diskussionen geeinigt.

Zunächst war unklar, ob das Vorhaben von Union und SPD erfolgreich sein wird, denn ohne Grüne oder FDP wäre dies nicht möglich gewesen.

Union und SPD: Grundsetz an drei Stellen ändern

Am Freitagmittag sind erst wenige Details klar, wie die genaue Einigung aussieht. Wie die dpa erfuhr, beinhaltet die Einigung jedoch, dass 100 Milliarden Euro aus dem schuldenfinanzierten, 500 Milliarden starken Infrastrukturtopf in den Klimaschutz und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen werden. Ursprünglich wollten Union und SPD das Grundgesetz an mehreren Stellen ändern:

Die Verteidigungsausgaben sollen nur noch bis zu einer Grenze von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) - also etwa 44 Milliarden Euro - unter die Schuldenbremse fallen. Alles, was darüber hinausgeht, soll beliebig aus Krediten finanziert werden dürfen.

Die Länder sollen mehr Spielraum für eigene Verschuldung bekommen: Zusammen sollen sie künftig Kredite in Höhe von 0,35 Prozent des BIP aufnehmen dürfen.

Drittes Vorhaben ist ein Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur, das von der Schuldenbremse ausgenommen und mit 500 Milliarden Euro aus Krediten gefüttert werden soll.

Mit der Finanzspritze soll die Bundeswehr fit gemacht werden. Außerdem will Deutschland die von Russland angegriffene Ukraine weiter unterstützen. Außerdem verspricht das Sondervermögen einen Modernisierungsschub für Autobahnen, Brücken, Schiene, bei den Energienetzen, bei Kitas, Schulen und Hochschulen.

Für Gesetzesänderung brauchen Union und SPD Stimme der Grünen oder FDP

Weil es bei dem Vorhaben um eine Grundgesetzänderungen geht, ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig. Im neuen Bundestag sind AfD und Linke zusammen so stark, dass sie die Reform hätten blockieren könnten. Denn Union, SPD und Grüne haben ab dann nicht mehr die nötige Zweidrittelmehrheit. Deshalb drängte die Zeit, um das Paket noch mit dem alten Bundestag zu verabschieden .Deshalb sollte der alte Bundestag noch schnell entscheiden. Dass die Grünen sich mit Union und SPD einigen würden, war mehr als vage.

Wann wird über die Gesetzesänderung im Bundestag entschieden?

Das Gesetz muss im Parlament mehrere Runden drehen. Nach der ersten Lesung am 13. März folgt noch eine Anhörung im Haushaltsausschuss. Die entscheidende Lesung und Abstimmung ist aktuell für den 18. März geplant. Der amtierende Bundestag könnte das Paket dann beschließen, danach ist allerdings auch im Bundesrat eine Zustimmung mit zwei Dritteln der Stimmen nötig.(mit dpa)