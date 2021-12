AfD-Politiker Bernd Grimmer stirbt an Folgen von Corona

Der AfD-Politiker Bernd Grimmer aus Baden-Württemberg ist an den Folgen von Covid-19 verstorben.

Bernd Grimmer, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, ist in der Nacht zum Sonntag mit 71 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau, Gabriele Germershausen-Grimmer, am Montag der Deutschen Presseagentur (dpa). Grimmer war auch Vorsitzender der Pforzheimer AfD-Gemeinderatsfraktion. Im Landtag saß er für den Wahlkreis Pforzheim.

Grimmer starb nach einer Corona-Infektion

Wie der stellvertretende Sprecher des Kreisverbands Pforzheim, Alfred Bamberger, mitteilte, starb Grimmer nach dreiwöchiger Krankheit infolge einer Corona-Infektion.

Grimmer äußerte sich in der Vergangenheit wiederholt kritisch über die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

