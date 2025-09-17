Was tun gegen Altersarmut?

Fast jeder Fünfte in Deutschland ist von Altersarmut bedroht – Frauen noch häufiger als Männer. Gerade im wohlhabenden Bayern sind die Zahlen hoch. Woran liegt das? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene? Und welche Lösungsansätze sind denkbar? Boomer-Soli, Aktiv-Rente, die Rente ab 70 oder eine Aktienrente? Darüber spricht Viola Koegst im Podcast mit Volontärin Josephine von der Haar.

Die Rente ist nicht mehr sicher. Deshalb werden aktuell verschiedene Lösungsvorschläge diskutiert. Im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD eine sogenannte Aktiv-Rente vorgenommen. Rentner sollen bis zu 2000 Euro steuerfrei dazuverdienen dürfen. Außerdem gibt es die Idee für den Boomer-Soli, bei dem höhere Renten stärker besteuert werden sollen, und dieses Geld dann den Personen mit niedriger Rente zugutekommen soll. Was diese Vorschläge gegen Altersarmut bewirken könnten, erfahren Sie im Podcast.

Links zur Folge:

Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Marc Keßler, Viola Koegst und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

